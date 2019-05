Løkke skal satse på et mirakel. Her er det, erhvervsfolk

Blå blok er historisk langt bagud på points op til valget. Muligheden for at vinde er enkel: Et mirakel.

Den korte version af en lang historie om folketingsvalget 5. juni: Lars Løkke Rasmussen har ikke en chance. Ikke hvis man ser på, hvad en vellykket valgkamp historisk har kunnet flytte af stemmer, og hvad udgangspunktet er for blå blok.

Lars Løkke Rasmussen skal i stedet satse på et mirakel. Og her er det:

Mirakel-mulighed nummer 1:

Socialdemokratiet fanges i et gigantisk selvmål på udlændingepolitikken i løbet af valgkampen. Pludselig dukker en kendt og respekteret socialdemokrat op med et synspunkt, der skaber seriøs tvivl om, hvorvidt partiledelsen faktisk har opbakning til sin strammer-kurs. Personen holder fast i sit synspunkt med samme stædighed, som S-kandidaten Simon Simonsen holdt fast i sin kritik af Roskilde-borgmester Joy Mogensens beslutning om at blive solomor.

Her er foræringen til Venstre og blå blok. Socialdemokratiets stramme udlændingepolitik vil blive udstillet som et teaterstykke, der dækker over reel uenighed i partiet – og en åbning for, at en S-regering vil lade flere udlændinge få ophold og arbejde i Danmark.

Mirakel-mulighed nummer 2:

De Radikale hopper til blå blok. Overordentligt hypotetisk og spekulativ mulighed i omegnen af lodret usandsynlig. Men en mulighed, hvis forholdet mellem den radikale leder Morten Østergaard og socialdemokraternes Mette Frederiksen går totalt i hårdknude under valgkampen, og Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre kan finde en retorik, der begrunder en historisk våbenhvile i de to partiers indbyrdes fjendskab.

Mirakel-mulighed nummer 3:

Venstre og Socialdemokratiet indgår en pagt om, at Socialdemokratiet får statsministerposten og en række andre nøgleministerposter i en fælles regering, hvis mandatfordelingen efter valget ligner begyndelsen på ”svenske tilstande”.

Begge partier bliver altså enige om en plan B, hvor de to blokkes anførere puljer deres mandater, hvis plan A, en ”ren” rød eller en ”ren” blå regering ligner et umuligt projekt efter valget.

Modellen har før været testet. Fra 1978 til 1979 havde Danmark en SV-regering under ledelse af socialdemokraten Anker Jørgensen. En 2019-gentagelse er en mulighed, hvis mandaterne falder præcist så umuligt, at de to partier begynder at granske, hvor langt – eller rettere kort – de på mange politiske områder faktisk står fra hinanden.

Kan mindre end et mirakel ikke gøre det, hvis regeringen skal have den kulør efter valget 5. juni, som erhvervslivet plejer at foretrække ?

Statistikken siger, at den blok, der går ind i en valgkamp som vinder, i fem ud af seks tilfælde også går ud af valget som vinder.

Svaret må være et klart nej. Statistikken siger, at den blok, der går ind i en valgkamp som vinder, i fem ud af seks tilfælde også går ud af valget som vinder. Statistikken siger også, at en vellykket valgkamp kan flytte to procent fra én blok til en anden blok. Lars Løkke har brug for det dobbelte. Og læg oven i risikoen for et betydeligt blåt stemmespild ved dette valg.

Så muligheden for en sejr er enkel:

Et mirakel.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.