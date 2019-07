Guide til at udholde tre ugers ferie med en partner - et alt for varmt sted

Har du store forventninger til sommerferien? Så læg en plan. Slap aldrig helt af. Og lær feriedansk.

Hvis du engang har prøvet at skrive en dansk stil over emnet ”Min sommerferie”, så forestil dig at gøre det samme om nogle uger, når du er hjemme igen.

Luk altså øjnene og tænk fremad. Koncentreret.

Tænke fremad var netop dét, en bekendt af mig gjorde under familiens roadtrip langs den amerikanske vestkyst. Hun tænkte fremad. Natten før de skulle se Grand Canyon, købte hun stort ind på nettet af tøj og sko fra parrets fælleskonto. Så var hun klar. Dagen efter fortalte hun sin ægtefælle, at rejsen var slut, men at bilturen fortsatte uændret. Det kom ikke som et chok. Omkring Monument Valley var det meste talt på plads. Først og fremmest børnenes fremtidige bopæl.

Oversæt lige dén ferie til en dansk stil.

For det er noget mærkeligt noget med sommerferie. På den ene side fremstilles de tre uger som sekundlim for et travlt og karrieretynget parforhold. Pludselig er der smil over kaffen og liv under dynen. Pludselig er mor glad uden fodnoter. Pludselig har far fået sin ungpigefigur igen. Som med et fingerknips.

På den anden side har vi statistikken. Statistikken viser, at ferie simpelthen er noget af det farligste, man kan udsætte et ægteskab for. I august strømmer det ind med separationsbegæringer til Statsforvaltningen. Kløften mellem forventninger og realiteter er altså dyb som Grand Canyon. Så – what to do?

Her kommer fire nemme trin til at komme gennem tre ugers ferie med en partner et alt for varmt sted.

Lad os begynde med det sidste: Varmen. Hvis du tænker på din partner som en kunde, du gerne vil opbygge et nært og givende forhold til, ville du så afholde jeres møder i en sauna? Hvor de lokale kører bil som et nervesammenbrud, og man kan få diarré af at spise salat? Vend lige dén. Fra Toscana og sydover leger I med ilden. I sidder i en sauna og venter på, at noget sekundlim skal virke. Good luck.

Så kommer vi til tilgangen til sommerferien. En populær tilgang er, at man tager af sted for at slappe af. Den tilgang burde medføre indlæggelse på røde papirer. Luk igen øjnene og meditér over følgende spørgsmål: Er noget i din tilværelse lykkedes ved at slappe af? Slappede du af, da du skulle op i tysk? Slappede du af, da du arrangerede jeres bryllup? Slappede du af, da du fik dit første chefjob? Ok. Fortæl mig så, hvor det bringer dig hen at tænke sådan på jeres sommerferie: »Nu skal jeg bare slappe af. Det bliver skønt«.

For tre uger er lang tid. I er rejst til en sauna med sindssyge bilister, og nu skal I rigtigt slappe af og lade den ene steghede dag tage den anden og håbe på, at det er sekundlim, der er i tuben, ikke armaturfedt. Optimistisk? Ja. Meget. Man skal have en plan.

Planen kan være at slappe af mellem klokken 12 og 15. Ligesom de lokale, herunder de sindssyge bilister. Når det er allermest varmt, holder de pause fra at køre på gågaden og lave håndbremsevendinger på pladsen foran domkirken. Så tænker de: »Man kunne jo også lægge sig en times tid og kysse konen, inden man igen skal ud bag rattet og køre over for rødt«.

Sådan tænker de. De har en plan. Ligesom de gamle har en plan om at tilbringe otte timer om dagen med at sidde på en plasticstol og kigge på turister. Det går ikke uden en plan. Jeres plan kan for eksempel være at køre mod ensretningen om formiddagen, kysse midt på dagen og sidde på en plasticstol om eftermiddagen. Bare der er en plan.

Så er der det særlige feriedansk, som mange overser betydningen af at forstå. Ideelt set er mor naturligvis glad uden fodnoter, og far begejstret for at holde fri i en sauna. For nu er det jo sommerferie. Men så god er virkeligheden ikke.

Eksempel: Familien er taget på fiskerestaurant. Da tjeneren er kommet med spisekortene, siger mor m/k: »Lugter her ikke af pizza? Det synes jeg«.

Nej. Der lugter ikke af pizza. Mor m/k udtrykker sig bare på feriedansk. Det, mor m/k siger til far m/k, er: »Jeg synes, at det er fint at køre mod ensretningen og sidde på en plasticstol i timevis. Bestemt. På den led synes jeg, at årets sommerferie er vellykket. Men det kniber med kysseriet. Virkelig. Det kniber voldsomt med kysseriet. Er du med? Så nu får du et gult kort«.

Ja. Så enkelt er det. Følg guiden. Og kom godt hjem fra saunaen.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.