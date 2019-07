Tab dig 20 kilo. Uden kur. Uden sport. Uden afsavn. Nu.

Du skal ikke tænke for meget. Bare følge anvisningen. Portræt af en tid.

Jeg holder af mirakler.

Som meget ung mand holdt jeg for eksempel meget af annoncen for brillerne, der kunne se gennem dametøj. Et mirakel ventede ejeren. Brillerne kunne købes pr. postordre, og der var vist ikke returret. Et mirakel ventede også køberne af den amerikanske jordbærplante, der voksede lodret som en solsikke, så jordbærplukning var en leg. Ifølge annoncen ville den amerikanske superplante sommeren igennem bære jordbær på størrelse med en knytnæve.

Den slags mirakler er den ægte vare. På med brillerne og i jorden med superjordbærplanten. Hvis man herefter, helt personligt og subjektivt, oplever et lille mirakel folde sig ud for ens blik, er alt godt. Man troede på miraklet, og så indfandt det sig.

Og mirakler sker stadig.

For nogle måneder siden skrev en mand et opslag på LinkedIn om, at han havde tabt sig 29 kilo uden at gå på kur eller dyrke motion. Det er da et mirakel, ikke? Hvor ofte oplever man ikke, at et stort vægttab ledsages af en uklædelig personlighedsændring. Mennesker, der før havde sunde interesser som kultur, erotik og dessertopskrifter, siger nu ”kulhydratindhold” de særeste steder i deres samtaler. En dannet borger er under genfødsel som metervare.

Men alt dette havde manden undgået. Han havde tabt sig 29 kilo på to år uden at bruge de virkemidler, der jævnligt ender i åndelig indskrænkethed.

Nu spørger du måske, hvad manden egentlig havde gjort. Sådan – konkret. Dét er et godt spørgsmål. Af flere grunde.

For det første siger det noget om samtiden, at cirka 70 personer havde liket og skrevet ”Godt gået!” til opslaget, før den første spurgte manden: ”Hvordan?” Hvordan, helt konkret, havde manden tabt sig 29 kilo?

Her lever vi i en tid, der klapper begejstret af succeser uden at bruge voldsom megen energi på at trykprøve dem. Hvorfor sætte en arkæologisk udgravning i gang af årsagen? Der er 70 personer, der klapper af vægttabsmiraklet, før den første spørger: ”Hvordan?”

Svaret er: ”Mental træning”. Oplyser manden. Punktum.

Manden titulerer sig selv ”Mental træner” på LinkedIn, og man forstår pludselig sammenhængen. Han har trænet sine egne deller væk. Mentalt. Nu er han klar til at træne dine deller væk. Mentalt.

Og nu skal du ikke komme for godt i gang med at danne billeder for dit indre blik. Billeder af en tyk mand der stirrer på en dåse tun i vand. Billeder af et konsultationslokale hvor alle vægge er dekoreret af fotos med bladselleri. Billeder af en mental træner der beder dig gentage med lukkede øjne: ”Agurk er min ven. Ikke kage”. Og når konsultationen er gået, og du åbner øjnene, og du er gået de to kilometer, der er fra mentaltræneren til dit hjem, viser din badevægt, at du har tabt dig 146 gram.

Så det virker.

Stille nu. Mental træning kan hjælpe dig af med de kilo, du ikke kan li’, og sådan er det bare. Punktum. Det var i en anden tid, at irriterende typer faldt over en video, hvor mentaltræneren fortæller, at han er holdt op med at drikke vin og holdt op med at spise hver anden dag. Det var i en anden tid, at nogen tænkte, at afholdenhed og faste nok hjælper, hvis man vil tabe sig 29 kilo. Altså som supplement til at passe sin mentale træning.

Stille nu. For mirakler findes.

Jeg husker her annoncen for to komponent-væsken, der kunne få al dug til at forsvinde fra bilruder. Overbevisende annonce. Lang brugsanvisning. Dyr. Jeg købte æsken med de to væsker, der skulle blandes og smøres på bilruderne på en helt særlig måde. Herfra: Aldrig mere dug.

Anvisningen blev fulgt til punkt og prikke, bilen blev startet, og der skete – intet. Der var lige så meget dug, som der plejede. Så smagte jeg forsigtigt på væske I: Vand. Og på væske II: Vand.

Mirakler findes. I Tyskland har en fabrikant stået og hældt vand på bittesmå flasker og skrevet en lang og kompliceret tekst om aftørring, blandingsforhold og påsmøringsklude. Digt. Men rundt om i Europa har den ene bilejer efter den anden købt hans æsker og poleret deres bilruder med vand. Imens har fabrikanten i Tyskland set pengene vælte ind på kontoen og tappet mere og mere vand på bittesmå flasker i bittesmå æsker.

Dét er da et mirakel. Ikke?

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.