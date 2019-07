Selvfølgelig må du få min bog. Gratis. Det må alle

Dilemma i sigte. Så vil det være o.k. med dig at modtage en grillpølse med dedikation til efteråret?

Forlaget er ikke vild med min idé. Men jeg har ikke sluppet den. Ikke helt.

Efter at det rygte er opstået, at der til efteråret udkommer en bog med klummer og kommentarer som denne, har enkelte personer ventileret, at de ser frem til at få et eksemplar. Af mig. Til prisen gratis. Rygtet kan jeg bekræfte, da det dels er sandt, dels er udspredt af undertegnede selv. Men hvad med gratisterne?

Den idé er ved at tage form i mit hoved, at alle skal kunne få bogen. For 0,00 kr. Det skyldes ikke storhedsvanvid, men praktiske overvejelser. For hvis dem, der har antydet, at de ser frem til at modtage et frieksemplar, lykkes med deres forehavende, er der glasklar uretfærdighed i sigte. For hvad så med de andre?

Der findes jyder, der ikke kunne drømme om at give fuld pris for noget som helst. På grund af deres kolossale talent for at få rabat er der kun én slags mennesker at hente en ordentlig fortjeneste hjem hos, nemlig københavnere. Anders Heide Mortensen, kommentator og kommunikationsrådgiver

Dem, der ikke prøver at smigre sig til frieksemplarer, teaterbilletter og jagtinvitationer. Fordi det er imod deres natur. Dem, der har fået 02 eller derover i økonomi og derfor ved, at 120 sider i stift bind koster noget at producere. Dem, der gerne går til boghandleren og betaler kontant – ligesom de gør hos bageren, byggemarkedet og blomsterforretningen. Kort sagt: Alle de andre. De vil blive uretfærdigt behandlet, hvis gratisterne får deres vilje.

Forlaget er dog ikke meget for at gøre bogen gratis. Det hænger i bremsen, selvom jeg har forklaret, hvor mange problemer en vejledende udsalgspris på 0 kr. vil løse. For eksempel problemet: Rabat. Der findes jyder, der ikke kunne drømme om at give fuld pris for noget som helst. På grund af deres kolossale talent for at få rabat er der kun én slags mennesker at hente en ordentlig fortjeneste hjem hos, nemlig københavnere. En udmærket ordning, synes jyderne, men helt sådan ser københavnerne vist ikke på sagen. En vejledende udsalgspris på ingenting vil stille parterne lige. Samtidig vil jyske boghandlere slippe for kundernes evindelige kommentar, når de har svaret »nej« til rabat: »Nå. Men så venter jeg med at købe bogen, til den kommer på udsalg«.

Endvidere løser en pris på nul problemet med forskelsbehandling. Tag manden, der for tre år siden forærede mig en let brugt trailer, fordi han mente, at jeg var trailer-typen. Hvis ikke sådan en ven fortjener et frieksemplar, hvem gør så? Men hvad så med de andre, der også har vist udtalt generøsitet? Med alt fra jagtoplevelser til kaffesamtaler. Og hvad med de gavmildes mænd og koner? De er ofte, fornemmer man, generøsitetens kunstgødning. En bog uden beregning må også deres vej. Og de få fuldtonede røvhuller, man har mødt på livets vej, bør også betænkes med et eksemplar. For eksempel med dedikationen: »Kære NN. Her har du lidt at læse i, mens dine pårørende overvejer, om du skal jordfæstes på kirkegårdens sureste plet, når den tid kommer, eller i de ukendtes. Kh Anders«.

Kan du se? Det løber op. De bekendende gratister er kun toppen af isbjerget. Under havoverfladen er alle dem, der med lige så stor ret burde modtage bogen kvit og frit. Sådan ser jeg efterhånden på sagen. Der er bare det, at forlaget ser anderledes på sagen. Det betragter bogen som en vare, der gerne skulle være noget indtjening i. Og så kan man ikke forære flere hundrede eksemplarer væk. Siger de.

Men de bekendende gratister betragter tydeligvis ikke bogen som en vare. Bogen er noget andet. Noget personligt, som jeg forærer dem, fordi jeg, helt uopfordret, gerne vil takke for vort venskab. På den led har bogprojektet kurs mod noget værre skidt for mig personligt. Kun ved at gøre de 120 indbundne sider gratis for alle kan fornærmelser undgås. Men forlaget vil ikke være med. Hører I, derude? Føl jer eventuelt overset og afvist. Men den tillokkende gratis-vej ligner lige nu en smal æselsti. Den bliver vist for de meget få.

Det kan altså være, at du hen på efteråret modtager en kuvert fra mig med noget andet end en bog. Anders Heide Mortensen, kommentator og kommunikationsrådgiver

Nu har jeg dog haft en god lang ferie på fire dage til at tænke over, om der er en slags løsning. Det er der. Hvis du er villig til at tænke nyt.

Min tanke er, at du formentlig godt vil kunne acceptere andet end et frieksemplar som tegn på vores venskab, hvis bare alternativet er ordentligt varedeklareret. Forstår du?

Det kan altså være, at du hen på efteråret modtager en kuvert fra mig med noget andet end en bog. Lige nu ligger jeg for eksempel inde med nogle hjemmelavede grillpølser af vildsvinekød. Så er min tanke er at lægge et kort ved pølsen med dedikationen: »Med tak for vort lange og nære venskab. Ca. 10 minutter ved indirekte varme. Kh Anders«.

Eller det kan være, at der pludselig ligger en stak brænde i din opgang. Påklistret et stykke pap med teksten: »For mange gode jagtture på Møn. Støvsug aldrig en varm pejs. Mange hilsner Anders«.

Sådan kan alle blive glade. Håber jeg.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.