Sæt 5000 i banken i dag. Hæv 4900 om to år. Lyder det sexet?

Direktøren for bankernes brancheorganisation har sluppet en rottweiler løs. Hvem bad ham om det?

Ulrik Nødgaard, der er direktør for bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, sendte i denne uge en prøveballon op, der må få alle sparegrise og pengeskabe til at sukke af lettelse. De er ikke på vej til at blive overflødige. Tværtimod.

Ulrik Nødgaard ventilerede den tanke, at bankerne kan blive nødt til at give negativ rente på hr. og fru Danmarks opsparing. Negativ rente svarer til at plante et stort æbletræ, som herefter bliver mindre hvert år og giver færre og færre æbler. For øjnene af bankkunden vokser opsparingen nedad. Sexet, ikke?

Bankerne selv får i dag en negativ rente på 0,65 pct., når de parkerer mere end et aftalt beløb i Nationalbanken. Det var netop Ulrik Nødgaards begrundelse for, at det tidspunkt kunne indfinde sig, hvor almindelige privatkunder skal betale for at spare penge op. Via en negativ rente.

Finans Danmarks direktion og kommunikationsafdeling har formodentlig arbejdet i lang tid med, hvordan dén tanke skulle luftes. For den er dælme svær at vinkle som en vinder. Kommunikativt svarer det til at liste alle de fordele op, der er for børnene ved, at mor og far flytter til henholdsvis Herning og Nykøbing Falster, fordi de skal skilles. Good luck.

Men ventileres, det skulle tanken altså. Naturligvis i bløde formuleringer. Men Ulrik Nødgaard slap på sin branches vegne rottweileren løs – og tog imod de løftede ekspert-pegefingre, der måtte forventes.

Så nu er der varmet op. Den første bank, der vil give negativ rente på opsparing, kan gøre sig klar. Mission completed.

Tre spørgsmål står nu og flagrer i sommervinden.

Det første er, om Ulrik Nødgaard talte med Danske Banks direktør Chris Vogelzang, inden han tog kæden af rottweileren. For bare tre dage efter at Ulrik Nødgaard slap bæstet løs, afviste direktøren for landets største bank blankt at indføre negative renter for privatkunder.

Det andet spørgsmål er, om Ulrik Nødgaard vendte sin udmelding med Jyske Banks direktør Anders Dam, før han gik i pressen.

Anders Dam taler varmt for, at Danmark afskaffer kontanter. Den idé må være skudt til snus nu. Hvis opsparing fremover vil kunne vokse nedad af at stå på en bankkonto, vil det være naturstridigt at afskaffe det solide og gratis alternativ, der leveres af Nationalbanken: Pengesedler. Så kan danskerne hæve deres indeståender og have dem liggende i kontanter, hvis bankerne får lige rigelig appetit på at skrue op for de negative renter.

Bundlinje: Ulrik Nødgaards udmelding var ikke bestilt af Chris Vogelzang – og nok heller ikke af Anders Dam.

Det tredje spørgsmål er, om erhvervsminister Simon Kollerup (S) har mistet stemmen.

Det er hverken ulogisk eller kriminelt, hvis bankerne gør alvor af den idé, som de lod deres brancheforeningsdirektør flage i denne uge. Men en erhvervsminister må have en mening, når der på hans ressortområde varmes op til en fundamental ændring for danskere, der tænker langsigtet og sparer op - på en bankkonto.

Hvad er Simon Kollerups råd til hr. og fru Gennemsnit? At de hiver deres penge ud af banken, hvis rottweileren begynder at æde deres opsparing, og gemmer sedlerne i et pudebetræk?

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.