Staten afviser købstilbud på Københavns Lufthavne

Staten vil ikke sælge sine 39,2 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne, slår Finansministeriet fast.

Nicolai Bang, f. 1988, er journalist på Finans. Nicolai er uddannet markedsføringsøkonom og var med til at udvikle modewebshoppen stoy-munkholm.com, inden han i 2016 blev færdiguddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Han begyndte som praktikant hos Morgenavisen Jyllands-Posten i september 2013 med et halvt år på sporten og siden et halvt år på erhvervsredaktionens onlineredaktion. Siden oktober 2014 har han været del af Finans, hvor han bl.a. har skrevet om investering og privatøkonomi. Efter praktiktiden agerede Nicolai fast afløser på posten som jourhavende, og i maj 2016 blev han et fast medlem af Finans-redaktionen, hvor han dækker investerings-området. Nicolai har et upassende antal hjemmestregede tatoveringer, hvor han både hylder idolet Eddie Vedder, hjertefodboldklubben Everton FC og sit såre simple mantra ’Work hard and be nice to people’.

Den danske stat har takket nej til det tilbud, den tidligere på måneden fik på sine aktier i Københavns Lufthavne, og som kunne indbringe statskassen 17,5 mia. kr. Det oplyser Finansministeriet til Københavns Lufthavne, der har bragt meddelelsen videre til fondsbørsen.

Bestyrelsen i Københavns Lufthavne havde ellers anbefalet at takke ja til tilbuddet på 5.702 kr. pr. aktie. Fordelene vejede tungere end ulemperne, lød bestyrelsens konklusion. På den anden side kommer det ikke som den store overraskelse, at staten vendte tomlen ned. Det havde de fleste regnet med, at den ville.

Købstilbuddet kom fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, samt den canadiske pensionsfond OTPP, Ontario Teachers' Pensions Blan Board.

Da ATP tidligere i år købte en stor portion aktier fra den australske investeringsbank Macquarie for 9,8 mia. kr., kom ATP og OTPP tilsammen til at kontrollere 57,7 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne. Den store ejerandel, der gør at de to har bestemmende indflydelse i selskabet, tvang dem til at fremsætte et tilbud til de resterende aktionærer.

Heraf var den klart største aktionær den danske stat, der sidder på 39,2 pct. af aktierne. ATP oplyser over for Finans, at man heller ikke havde regnet med, at staten ville tage imod tilbuddet, som udelukkende skal ses som en formalitet.

Købstilbuddet blev fremsat 8. december, hvor en aktie kostede 5.655 kr., og det løber frem til 22. januar 2018 klokken 17.

Københavns Lufthavn er Nordens største lufthavn med godt 29 mio. passagerer i 2016. Samme år omsatte Københavns Lufthavne for 4,4 mia. kr. og tjente 1,3 mia. kr. efter skat.

Blot 3,1 pct. af aktierne er i frit omløb, og derfor er handlen med dem ganske beskeden.