Boghandlere kæmper med storsælgende Trump-portræt

Forfatter Michael Wolffs portræt af den amerikanske præsident bliver revet væk.

Når Donald Trump truer med at blokere "Fire and Fury: Inside the Trump White House", booster den amerikanske præsident tilsyneladende blot bogsalget. Boghandlere fra Los Angeles til New York melder udsolgt på udgivelsens første dag, som endda blev rykket fem dage frem, netop på grund af Trumps trusler om censur.

Det skriver mediet Variety.

»Vi havde 84 eksemplarer i morges. Efter få minutter var der udsolgt,« siger Sarah Costello, talskvinde for boghandlen Politics and Prose i Washington D.C.

Richard Howorth, medstifter af Square Books i Oxford, fortæller, at efterspørgslen har fanget dem på det forkerte ben.

»Vi vidste ikke, at det ville blive så eksplosivt, og at det ville få så meget medieomtale,« siger han.

Som mange andre boghandlere har både Square Books og Politics and Prose allerede bestilt et nyt parti af det kontroversielle portræt af den amerikanske præsident.

Bogen fremstiller Trump som en inkompetent leder, der overtog et embede, han egentlig ikke ønskede, ligesom den sår tvivl om hans mentale helbred.

Forfatter Michael Wolff hævder, at bogen bygger på mere end 200 interviews, og at han havde adgang til en række kilder i Det Hvide Hus, heriblandt præsidenten. Men det afviser Trump-administrationen.

I et tweet kalder Trump Michael Wolffs historier for det pure opspind.

»Michael Wolff er en total taber, som selv har fabrikeret sine historier for at sælge sin kedelige og løgnagtige bog,« skriver Donald Trump lørdag morgen dansk tid.

Michael Wolff afviser præsidentens påstande om, at de to aldrig har talt sammen.

»Jeg talte med præsidenten. Hvorvidt han var klar over, at det var en interview-situation, ved jeg ikke, men det var ikke uden for citat,« siger Michael Wolff til NBC.

Bogens indhold pibler allerede frem flere steder på nettet. Men mens bogens substans endnu står uanfægtet, har flere amerikanske journalister bemærket nogle fejl i detaljerne.

Michael Wolff skriver bl.a., at Mark Berman, journalist på Washington Post, var blandt dem, der spiste morgenmad på den fashionable restaurant The Four Seasons, tidligt i Trumps embede. Berman hævder aldrig at have været på restauranten, skriver Variety.

Forlaget Henry Holt & Co., som står bag "Fire and Fury", ønsker ikke at oplyse salgstallene.