Steve Jobs annoncerede den første iPhone på denne dag for 11 år siden.

Succeshistorien om Apple tog for alvor fart på denne dag for 11 år siden. Den 9. januar 2007 løftede den nu afdøde stifter af Apple, Steve Jobs, nemlig sløret for den første iPhone.

Seks måneder senere kom den på hylderne, og iPhonen, der nærmeste revolutionerede mobiltelefonerne, vendte op og ned på mobilmarkedet.

Den finske mastodont Nokia, der på dette tidspunkt var verdens suverænt største producent af mobiltelefoner, mistede på kort tid sin førerposition og forsvandt nærmest fra mobilmarkedet i takt med, at iPhonen blev et hit blandt forbrugerne og Nokia ikke fulgte med Apples udvikling af smartphones.

I årene efter introduktionen eksploderede salget af iPhones nærmest. Der blev sat nye rekorder år efter år og i 2016 rundede salget en milepæl. Én milliard iPhones blev solgt dette år.

På et tidspunkt var Apple så presset, at der var risiko for, at selskabet ville gå nedenom og hjem. Men krise har der ikke været noget af, efter at iPhonen blev lanceret. I 2007 omsatte Apple for 24,6 mia. dollars., men den nåede i 2016 op over 233 mia. dollars, hvilket svarer til en fremgang på ca. 850 pct.

Og rundt regnet to tredjedele af indtjeningen i Apple kommer fra iPhones.

Det er ikke kun omsætningen der er braget frem i tiden efter lanceringen af iPhonen. Det samme er Apples markedsværdi. Tilbage i 2007 var verdens mest værdifulde selskab det amerikanske olieselskab ExxonMobil. På dette tidspunkt havde ExxonMobil en markedsværdi på 410 mia. dollars, mens Apple havde en markedsværdi på små 73 mia. dollars.

På dagen inden Steve Jobs præsenterede iPhonen blev Apple-aktien handlet til en kurs på lidt over 12 dollars stykket. Efterfølgende er kursen steget med mere end 1.200 pct., så den nu ligger i omegnen af 174 dollars stykket.

Den markante stigning har samtidig gjort Apple til verdens mest værdifulde selskab - Apples markedsværdi nærmer sig med hastige skridt 900 mia. dollars.

Flere analytikere har peget på, at Apple bliver det første selskab i historien, som runder en markedsværdi på 1.000 mia. dollars.