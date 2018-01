Fremover får bilkøbere oplyst den samlede pris for bilen. Det har de ikke fået hidtil.

Danske bilkøbere får fremover lidt bedre vilkår, når de skal ud og købe bil. Sådan lyder det fra både FDM og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af to nye regler om prismærkning på biler.

Fra den 1. april i år skal bilforhandlere altid oplyse den samlede pris på bilen inklusiv leveringsomkostninger. Kravet gælder både nye og brugte biler.

Hidtil har de obligatoriske leveringsomkostninger været oplyst separat. Men fremover vil den annoncerede pris på bilen altså stemme med den pris, der ender på slutsedlen.

»Det er helt grundlæggende for forbrugere, at de får oplyst den samlede pris på det produkt, de overvejer at købe. Helt på samme måde som priser jo skal oplyses inklusiv moms og andre afgifter og gebyrer over for forbrugere,« siger afdelingschef i FDM's juridiske rådgivning, Lennart Fogh.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør de nye regler det nemmere for forbrugerne at gennemskue, hvad de samlet skal betale for bilen.

»Det giver dem et bedre udgangspunkt til at sammenligne tilbud og vurdere, hvad bilkøbet betyder for deres økonomi,« siger Susanne Aamann, souschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

De nye regler om bilers prismærkning er en del af den nye markedsføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2017. Efter pres fra bilbranchen blev reglen om, at bilens leveringsomkostninger skal inkluderes i salgsprisen, imidlertid skubbet til april i år.

Til gengæld har bilforhandlere siden årsskiftet skullet oplyse produktionsåret, når de sælger brugte biler. Det er ikke længere nok, at de kun oplyser, hvornår et køretøj er indregistreret første gang.

Det er ikke uvæsentligt, mener FDM. Her har man gennem årene oplevet flere sager, hvor medlemmer har købt en brugt bil, som viste sig at være produceret længe inden, man ellers skulle forvente ud fra den oplyste første indregistreringsdato.

»Det kan have betydning for alt lige fra motor, brændstofforbrug og sikkerhedsudstyr. Ligesom biler jo f.eks. ikke venter med at ruste, til de får første nummerplader på. Reglen er derfor med til at sikre, at bilkøberen får den bil, vedkommende forventer,« siger Lennart Fogh.