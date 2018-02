Kendt dansk kunstner er gået personlig konkurs

Suste Bonnén står bag undervandsskulpturen "Agnete og Havmanden" i Frederiksholms Kanal. Nu har en gammel sag om et swaplån i en kollapset andelsforening kostet hende en personlig konkurs.

Den danske kunstner Suste Bonnén, der især er kendt for skulpturen "Agnete og Havmanden" på bunden af Frederiksholms Kanal ved Christiansborg, er gået personlig konkurs.

Det bekræfter 69-årige Suste Bonnén, som dog tager konkursen med »sindsro« og ikke regner med, at den kommer til at påvirke hendes arbejde som portrætfotograf, billedhugger og forfatter.

»Jeg har brødfødt mig selv som selvstændig fotograf og billedhugger i over 30 år uden sikkerhedsnet, og her betyder denne sag heldigvis forsvindende lidt for mig og mine kunder. Jeg er et ærligt, hårdtarbejdende menneske, der svarer enhver sit, men i dette tilfælde strider det mod alt, hvad både min advokat og jeg står for. Jeg har heldigvis en ressourcestærk familie, der beskytter mig og tager sig godt af mig,« skriver hun i en mail til Finans.

Suste Bonnén solgte i 2008 en andelsbolig i Duegårdens ejendom. Senere væltede økonomien i Duegården, især fordi foreningen havde de risikable swaplån, som har drevet adskillige andelsforeninger i uføre.

Swaplån At swappe er det samme som at bytte

Ved et swaplån bytter man rentevilkår med en bank eller kreditforening

Det ses typisk, hvor et lån med variabel rente bliver byttet til et lån med fast rente

Swaplånet er bindende for begge parter, og dermed kan lånet heller ikke konverteres

Det økonomiske morads i Duegården fik køberen til at sagsøge Suste Bonnén, fordi køberen mente, at prisen på lejligheden og andelen var skruet ulovligt op.

Sagen kom for Retten på Frederiksberg i 2016, og her fik køberen medhold i, at lejligheden var blevet overvurderet af en valuar forud for Suste Bonnéns salg.

Det betød, at valuaren skulle betale 1,2 mio. kr. til Suste Bonnén, som så skulle betale knap 1,8 mio. kr. videre til køberen. Hertil kom renter og sagsomkostninger.

Suste Bonnén ankede dommen til Østre Landsret, der ifølge Berlingske i januar tilkendte køberen en erstatning på 700.000 kr. trods et krav om et dobbelt så højt erstatningsbeløb.

Kravet om erstatning har altså nu resulteret i en personlig konkurs for den kendte kunstner.

»Det har jeg hverken villet (betale erstatningen, red.) eller for den sags skyld kunnet; derfor konkursbegæringen,« skriver Suste Bonnén.

Hun er flere gange blevet bandlyst fra Facebook for at overtræde det sociale medies regler for nøgenhed, fordi hun har delt billeder med nøgne mennesker på.

Finans har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kuratoren i Suste Bonnéns konkursbo.