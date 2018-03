Dansk IT-milliardær etablerer ny fond

Mangemilliardæren Lars Dalgaard vil med sin fond skabe en ny platform for samarbejde mellem startups og store virksomheder.

Den danske IT-milliardær Lars Dalgaard etablerer en ny fond med navnet Luv Ventures, som han selv finansierer fra sin private formue.

Det skriver Børsen søndag.

Fonden skal ifølge avisen være med til at bane vej for en ny slags samarbejder mellem startups og store virksomheder, så de to parter kan drage fordel af hinanden.

»Startups ser de store virksomheder som dinosaurer, der vil uddø. Og de store ser startups som en flok forkælede møgunger. Men jeg mener, der er et kæmpe potentiale i at samarbejde," siger Lars Dalgaard til avisen.

Lars Dalgaard vil ikke blot have de store virksomheder til at investere i fonden - han ønsker samtidig at få dem til at indtage bestyrelsesposter i de startups, som Luv Ventures investerer i.

Idéen kræver ifølge IT-milliardæren, at de store virksomheder gør op med deres sædvanlige forretningspraksis. De skal blive villige til at løbe en større risiko for at undgå at blive sat ud af spil og overhalet af de små virksomheder, siger han til avisen.

Han vil med fonden investere alt fra 1 til 50 mio. kr. i lovende startups.

Lars Dalgaard er kendt for at have stiftet virksomheden SuccesFactors, som i 2007 blev børsnoteret og fire år senere solgt til SAP for 3,4 mia. dollar. Siden blev han én af 10 partnere i venturefonden Andreessen Horowitch, hvor han i dag sidder i bestyrelsen.