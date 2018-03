Ryanair vil sælge billetter med Brexit-advarsel

Luftfartsselskabet frygter, at en manglende overgangsaftale vil holde deres fly på jorden.

Luftfartsselskabet Ryanair vil fra september udstede billetter med forbehold for de komplikationer, Storbritanniens løsrivelse fra EU kan medføre, skriver The Guardian.

Medmindre der inden september i år bliver underskrevet en overgangsaftale mellem EU og Storbritannien, så vil alle billetter købt hos Ryanair inkludere en advarsel om, at flyvningen kun finder sted, såfremt de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for flyvningen er på plads.

Ryanair er bl.a. bange for, at Brexit vil holde deres fly på jorden på grund af usikkerhed over den såkaldte Åben Himmel-traktat. Traktaten giver de deltagende nationer ret til overflyvninger af hinandens territorier på ruter, der er fastlagt på forhånd. Den aftale ryger Storbritannien dog ud af i forbindelse med Brexit, og Ryanairs adm. direktør, Michael O'Leary, udtalte allerede sidste år, at han frygtede, det ville tage længere end to år at forhandle en ny aftale på plads.

Der er dog allerede taget skridt mod at sikre, at britiske luftfartselskabers fly ikke strander i lufthavnene, når Storbritannien officielt er ude af EU - hvorfor Ryanairs marketingchef, Kenny Jacobs, i denne uge udtalte, at han ikke regner med, at luftfartsselskabets fly ikke er i luften i 2019.

»Men der er ingen aftale endnu,« sagde Jacobs.

Han understregede desuden, der ikke er nogen garanti for, at en overgangsaftale mellem EU og Storbritannien vil sikre fuld adgang mellem Storbritannien og EU med det samme.

»Signalerne vi får på det her område er mere negative, end vi kunne tænke os,« sagde Jacobs.