Far og søn købte vennens tøjfirma: Tjener millioner

I 2003 købte Georg og Peter Høfler rettighederne til T-shirt-mærket Tee Jays. Det har været en indbringende forretning.

Den familieejede T-shirt-producent Tee Jays fortsætter sin stime af flotte regnskaber. Den danske virksomhed kan i sit seneste regnskab endnu en gang løfte sløret for et millionoverskud.

I 2003 købte Georg Høfler og hans søn, Peter Høfler, rettighederne til Tee Jays efter mange års samarbejde og venskab med selskabets amerikanske grundlægger, Terry Wylie.

Målet for far og søn har altid været at producere T-shirts, som konkurrerer på kvalitet og ikke pris. Den strategi ser ud til at betale sig - tocifret.

I selskabets seneste regnskab fra 2017 leverede Tee Jays et overskud på 17,3 mio. kr. For bare fire år siden var overskuddet "kun" 4,2 mio. kr.

Ifølge adm. direktør i selskabet Peter Høfler skyldes de stigende resultater bl.a. far og søns tilgang til driften af virksomheden.

»Vi er helt nede i materien. Det er både ved vores kunder og levarandører. Vi arbejder meget langsigtet i vores samarbejder, og det giver en ro og et kendskab til ens virksomhed. Vi har jo altid været med i dagligdagen - far og jeg,« siger han.

Og står det til den nordjyske erhvervsmand, er der ingen grund til, at udviklingen skulle stagnere.

»Jeg mener, at det kan fortsætte. Vi har en ambition om at fordoble vores 2016-tal i 2020. Mange af de markeder, vi befinder os på, er kun i deres pionerfase.«

De mange flotte regnskaber har også fået kapitalfonde til at ringe på dørklokken i Svenstrup, hvor Tee Jays holder til. Men det er ikke noget, Peter Høfler tænker på lige nu.

»Det gør det da engang imellem. Vi er fløjet lavt under radaren, men jo vi er da blevet kontaktet. Lige pt. har det ikke den store interesse,« siger han.

Og det er der faktisk en meget simpelt grund til.

»Fordi jeg synes, det er sjovt det her. Og vi er gode til det, vi laver. Jeg føler ikke, at vi pt. har behov for at få noget nyt benzin på motoren. Nu er det også anden generation af firmaet, så der er også en del følelser med,« siger Peter Høfler.

Selv har Peter Høfler to børn, som han gerne så førte virksomheden videre, men det er ikke noget, man kommer sovende til.

»Det ville gøre mig stolt, men derved ikke sagt, at det er sådan, det kommer til at ende. Det er en anden virksomhed, end jeg overtog fra min far, så det er også pludseligt blevet en større kartoffel at få mellem hænderne. Der er både noget, der hedder evner og lyst. Men selvfølgelig er der ikke noget, der vil gøre en mere stolt, end hvis det var den vej, det gik,« siger den nordjyske erhvervsmand.