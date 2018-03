Beskyldt for racisme: Heineken trækker reklame tilbage

Det er ikke nemt at begå sig på markedsføringsfronten. Heineken bliver kaldt racistisk for at promovere "Lighter is better" - en øl med kun 99 kalorier.

Heineken er kommet i modvind på Twitter i USA. Den amerikanske sanger Chance the Rapper kalder en reklame fra den hollandske ølgigant for racistisk.

Hans tweet er blevet retweetet flere end 2.700 gange inden for 24 timer og har fået flere end 14.000 likes, skriver Washington Times.

Reaktionerne viser, at det kan være svært for store selskaber at begå sig i en verden, hvor selv tilsyneladende uskyldige udsagn kan tolkes som krænkende. I dette tilfælde brugen af ordet "light", hvor der samtidig optræder folk af forskellig hudfarve.

Reklamen fra Heineken viser en strandbar, hvor man ser en bartender sende en kold Heineken en tur hen ad baren.

Flasken glider forbi tre "mørkhudede" gæster og ender i hænderne på en mere "lyshudet kvinde". Da hun løfter øllen, kommer slogan'et "Sometimes lighter is better" på skærmen, samtidig med at Heineken fortæller, at der kun er 99 kalorier i øllen.

Watch this Heineken commercial where a fair-skinned bartender slides a beer past 3 dark-skinned Black folks (2 women 1 man) to a racially ambiguous fair-skinned woman, and when the drink reaches its desired destination, the words “sometimes ligher is better” pops up on the screen pic.twitter.com/ExIuqN6wOi— LEFT (@LeftSentThis) March 26, 2018

Chance the Rapper mener, at det er et racistisk slogan, der fortæller - i lettere omskrevet form - at lyshudede/hvide mennesker er bedre end mørkhudede.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg— Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

Heineken har undskyldt reklamen og har trukket den tilbage.

»I generationer har Heineken produceret reklamer, der skal vise, at der er mere, som samler os end deler os. Selv om vi mener, at reklamen henviser til vores Heineken Light-øl, har vi ramt ved siden af skiven. Vi tager reaktionerne til os og inddrager dem i fremtidige reklamekampagner,« lyder det fra en talsperson fra Heineken.

Der er dog også folk på Twitter, som ikke er enige og ser reklamen som uskyldig i en racistisk kontekst.

De mener blot, at Heineken har gjort opmærksom på, at selskabets light-øl indeholder færre kalorier end en almindelig øl. Og at man ellers ikke ville kunne bruge ordet "light" om produkter længere.