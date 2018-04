99,7 pct. af Ubers chauffører skal dele et skattesmæk på 11,3 mio. kr.

Kun tre ud af de 1.195 Uber-chauffører, som SKAT de seneste måneder har kontrolleret, har haft orden i papirerne. Resten deler en ekstraregning på 11,3 mio. kr. Skatteministeren kalder Uber ”moralsk ansvarlig”.

99,7 pct. af de 1.195 Uber-chauffører, som Skat har kontrolleret på baggrund af oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder, får nu en ekstraregning for ikke at betale den skat og moms, de skulle i 2014 og 2015.

Det oplyser Skat til Finans.

Tilsammen skal chaufførerne betale ca. 11,3 mio. kr. tilbage, hvilket i gennemsnit svarer til et smæk på over 9.400 kr. for hver chauffør.

»Vi har reguleret 1.192 borgere for moms og skat baseret på, hvad vi mener, de skal betale. Nogen er kommet med indsigelser, og til slut har vi truffet en afgørelse, der har medført ekstrabetaling i skat og moms for cirka 11,3 mio. kr. i alt,« forklarer Søren Buus, underdirektør i Skat.

Han oplyser samtidigt, at der i alt var 1.799 chauffører, hvoraf de 259 har betalt det i skat, som Skat vurderer var rigtigt, mens mange slet ikke nåede at køre for Uber frem til udgangen af 2015.

Det er de såkaldte hollandske lister, der danner grundlaget for de mange ekstraregninger, lige som de også har dannet grundlag for flere retssager mod og bøder til hundredvis af chauffører, som var tiltalte for piratkørsel.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at Uber »skulle skamme sig« når selskabet ikke har gjort mere for, at chaufførerne betalte skat.

»Uber har udmærket været klar over, at chaufførerne nok ikke betalte skat, og de har haft en moralsk forpligtelse til at håndtere det på en anden måde. Havde de gjort det, var de måske stadig i Danmark,« lyder det fra ministeren.

Han peger på, at Ubers nedtur i Danmark er selvforskyldt, for selv om systemet kan forbedres for den slags platformsvirksomheder, så manglede Uber vilje til at samarbejde. Han håber dog ikke, at det dårlige eksempel med Uber går ud over lignende virksomheder.

»Jeg har ikke meget positivt at sige om Uber, men jeg har noget positivt at sige om deleøkonomiske selskaber, og vi skal passe på med at stemple alle som nogle, der ikke betaler skat.«

Ud af de 1.192 chauffører, der får en regning, vil Skats juridiske afdeling se nærmere på 154 personer, som er mistænkt for grov skatteunddragelse.

Skat har i december sidste år rekvireret oplysninger for 2016 og frem til Ubers lukning i Danmark i foråret sidste år og gentager processen med at gennemgå chaufførerne. Skat opfordrer i den sammenhæng chauffører til at selvangive deres indtægt.

En talsmand fra Uber oplyser i en mail til Finans, at Uber altid har informeret chaufførerne om deres forpligtelser, og så forstår selskabet godt, at de har en større rolle at spille ifht. at hjælpe chaufførerne her.

»Med vores nye direktør ændrer vi måden, vi driver vores forretning på og sætter integritet i centrum for enhver beslutning, vi træffer.«