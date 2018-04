Teslas nye og "billige" model har været ramt af massive produktionsproblemer. Elon Musk har nu overtaget styringen af produktionen.

Produktionen af Teslas nye Model 3, der er et billigere alternativ til de hidtidige Tesla-biler, har været mareridtsagtig.

Biler er ikke blevet leveret til tiden, der bliver produceret langt færre end forventet, og Tesla-medarbejdere har været nødsaget til at producere batterier i hånden, frem for at batteriproduktionen var fuldt automatiseret.

Det har tidligere fået Tesla-topchefen Elon Musk til at forklare, at virksomheden »var strandet i et produktionshelvede« med Model 3.

Nu har Musk så taget skeen i egen hånd og sat sig selv ind som ansvarlig for Model 3-produktionen. Det skriver techmediet The Information.

Den hidtidige ansvarlige for produktionen, Doug Field, skal nu udelukkende koncentrere sig om ingeniørarbejdet med bilerne, har Elon Musk uddybet på det sociale medie Twitter.

Her skriver han desuden, at han er tilbage til »at sove på fabrikken«, og at bilbranchen er »et helvede«.

Musk er også kendt for at have sovet på Teslas Gigafactory i Nevada, da virksomheden producerede Model X for nogle år siden.

I tredje kvartal af 2017 lovede Tesla at levere 1.600 Model 3 til kunderne. Det tal endte på 220, mens tallet var 1.550 i fjerde kvartal af 2017.

I januar var der i alt sendt 2.000 Model 3 ud til kunderne, og ingen af dem var de billigste standardmodeller.

Da Tesla i februar offentliggjorde sit årsregnskab for 2017, som i øvrigt bød på et underskud på 12 mia. kr., var målet at producere 2.500 Model 3 om ugen i slutningen af 2018's første kvartal.

Om det mål er lykkedes, får verden svar på, når Tesla kommer med kvartalsregnskab i begyndelsen af maj.