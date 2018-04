Nu kan du igen få historisk lav rente på boliglånet

1,5 pct. lånet er igen i spil og kan fås til en god kurs.

Foråret er kommet for 1,5 pct. lånet. Efter at have været ude i vinterkulden i et stykke tid har lånet nu taget revanche, og det kan nu optages over kurs 95. Kursen var helt nede i 92,2 for få måneder siden.

»Det var ikke et comeback, som vi havde forventet. De fleste økonomer var enige om, at det 30-årige 1,5 pct. lån var fortid, og at boligejerne skulle indstille sig på højere renter fremadrettet. I dag handles lånet til kurs 95,5 pct. og er dermed igen en attraktiv måde at finansiere et boligkøb på,« siger Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker for Nordea.

Derfor kan boligkøbere og -ejere med en præference for fastforrentede realkreditlån nu være godt tilfredse. Det er nemlig nu, at der er chance for at sikre en historisk lav rente de næste 30 år til en fornuftig kurs.

Ifølge chefanalytiker Lise Nytoft er det den seneste uro på aktiemarkedet, der er kommet obligationsmarkedet til gode, og det har sendt boligrenterne ned.

»For boligkøberne betyder rentefaldet, at de kan blive kreditgodkendt til et højere beløb. Når renten er lav, kan man låne flere penge, uden at man af den grund får en højere ydelse. Det kan gøre det lidt sjovere at gå på boligjagt,« forklarer hun.

Fordelen ved det 30-årige 1,5 pct. lån er, at det har en lav rente og en høj kursfølsomhed. Det betyder, at der kan være store penge at hente, hvis kurserne falder, og renten dermed falder. Sker det, kan lånet indfris for færre penge, end det beløb boligejerne faktisk skylder.

Det skyldes, at det bliver mindre attraktivt at eje en obligation med en lav rente, når renten stiger, og investorerne sender kursen ned. Den mulighed kan boligejere drage fordel af.

Tager man udgangspunkt i et fastforrentet 3 pct. lån på 1 mio. kr., der omlægges til et tilsvarende 1,5 pct. lån, falder den månedlige ydelse med 70 kr. efter skat om måneden. Samtidig stiger afdraget med 670 kr.

Målt over hele lånets løbetid kan boligejerne dermed spare 85.000 kr. efter skat på at omlægge fra et 3. pct. lån til et 1,5 pct. lån.