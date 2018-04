Handelskrigen mellem USA og Kina kan blive en fordel for Danfoss' fremstød i Kina, mener Danfoss-formanden. Han vil lukrere på, at de amerikanske rivaler i Kina kan blive ramt af straftold.

Normalt plejer politiske konflikter at være et faresignal eller en potentiel bombe for globale virksomheder som Danfoss. Men i den optrappende handelskrig mellem Kina og USA ser Danfoss' bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, konflikten som en åben dør.

Danfoss har nemlig flere amerikanske konkurrenter, som kan blive offer for handelskrigen og vil møde hårde barrierer og straftold i Kina. Dem slipper Danfoss udenom, og dermed står industrigiganten fra Als med et trumfkort på det vigtige kinesiske marked, forudser Jørgen Mads Clausen.

»Alt tyder på, at de amerikanske konkurrenter kan blive ramt hårdt af en eventuel handelskrig, og jeg er sådan set overbevist om, at vi på den baggrund kan tage markedsandele i Kina. Vi vurderer selvfølgelig, om denne situation kan give os nogle muligheder,« siger han.

Handelskrigen har indtil videre resulteret i, at USA har fremlagt en liste på over 1.300 produkter, hvor Kina vil møde en straftold på 25 pct. på eksport til USA. Kina har svaret igen ved at lægge straftold på 106 amerikanske produkter, bl.a. biler, sojabønner og kemikalier.

For Danfoss er det især på forretningsbenene inden for cooling og heating, at potentialet i Kina er stort. Danfoss' salg voksede i 2017 med 18 pct. i Asien og Australien, hvor Kina var den helt store vækstmotor.

»Kina vil investere massivt i at nedbringe CO 2 -udslippet, og det er godt for danske virksomheder, som har et godt omdømme derover. Jeg ser handelskrigen med øgede toldafgifter til amerikanerne som en mulighed for at øge vores salg af f.eks. komponenter til airconditionssystemer og køleanlæg, der gør industrien grønnere,« siger Jørgen Mads Clausen.

Det buldrende vækstmarked i Kina skyldes ikke mindst, at det kinesiske styre vil reducere den skadelige luftforurening, hvilket kræver et nyt og mere klimavenligt maskineri i industrien.

Men Danfoss' vækst drives lige så vel af, at kineserne strømmer fra land til by. Derfor bliver der bygget infrastruktur som aldrig før. Her skal der bl.a. bruges aircondition- og køleanlæg, hvor Danfoss er blandt verdens førende leverandører.

»Belt and Road-fænomenet med nye handelsveje til Europa og store togprojekter er meget længere fremme, end vi kan forestille os i Europa. Danfoss er måske ikke den primære leverandør til nye motorveje og togstationer, men der er stadig flere milliarder at hente ved at levere komponenter til infrastrukturprojekterne,« siger Jørgen Mads Clausen.