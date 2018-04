Danskere slipper fortsat for dåsepant ved grænsen

I hvert fald indtil videre. En aftale om dåsepant er kørt fuldstændig fast.

Aftalen om at indføre dåsepant i grænsehandlen syd for den dansk-tyske grænse er endt i noget nær kaos.

Det skriver Dansk Handelsblad.

Faktisk var det meningen, at der fra i år skulle indføres dåsepant i grænsehandlen. Det vil betyde, at danskerne skal betale pant af de mange millioner øl- og sodavandsdåser, de hvert år køber i grænsebutikkerne.

Men pantaftalen er kørt fuldstændig fast, skriver Dansk Handelsblad.

I maj 2015 lykkedes det ellers politikerne i Danmark og Tyskland at blive enige om en særlig aftale, der gør, at tyske dåser købt i grænsehandelen skal pålægges dansk pant.

Men snart tre år senere er der ikke sket noget. Som dansker kan man nemlig stadig udfylde en såkaldt eksporterklæring i de tyske grænsehandelsbutikker, der fritager kunder fra at skulle betale pant.

Det fik i 2016 Dansk Erhverv til at indgive en klage til EU-Kommissionen. Dansk Erhverv mener, at den tyske regering ser gennem fingre med, at butikker lige syd for grænsen ikke opkræver pant.

Men EU-Kommissionen har endnu ikke givet lyd fra sig. Og aftalen om dåsepant kan ikke føres ud i livet, før klagen er afgjort.

Derfor overvejer Dansk Erhverv nu at tage yderligere skridt for at få afgjort sagen, skriver Dansk Handelsblad.

De tyske myndigheder har i øvrigt ikke tjekket en eneste af de eksporterklæringer, som danskere og andre skandinavere i ti år har kunnet udfylde for at slippe for dåsepant på øl og sodavand. Det skriver Flensborg Avis.

Danskere handler hvert år for milliarder i grænsehandelsbutikkerne.