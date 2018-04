Rammer 900 ansatte: Derfor lukker Fakta 47 butikker

Vi må se virkeligheden i øjnene, siger Fakta-direktør efter stor lukningsrunde.

Dagligvaregiganten Coop lukker 47 Fakta-butikker, som giver underskud og ikke har udsigt til andet.

Det bekræfter Coop torsdag eftermiddag, efter at Finans tidligere på dagen erfarede, at op mod 50 Fakta-butikker skal lukkes.

Cirka 900 Fakta-medarbejdere, hvoraf knap halvdelen er under 18 år, bliver berørt af lukningerne. De er alle blevet orienteret, og Fakta og Coop vil så vidt muligt forsøge at tilbyde dem job i andre butikker, lyder det.

»Medarbejderne har gjort alt, hvad de kunne. Men det er butikker, der er placeret forkert med for lille kundeunderlag, og hvor det ikke er muligt at opnå en lønsom drift,« siger Stina Glavind, direktør i Fakta, i en pressemeddelelse.

Coop ønsker først fredag at give en liste over, hvilke 47 Fakta-butikker der lukker. Men til forskellige lokalmedier siger informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, at lukningen bl.a. går ud over to butikker i Aarhus (en i Egå og en på Guldsmedgade i Aarhus C).

I Nordjylland lukkes to Fakta-butikker i Aalborg (på Vesterbro og i Sjællandsgade) samt Fakta-butikkerne i Skagen og Sindal.

Lukningen af de mange butikker vil blive gennemført med udgangen af maj. Herefter har Fakta 359 butikker herhjemme.

Fakta, der er ejet af Coop Danmark, har i flere år givet underskud. Men kæden er i økonomisk fremgang og tabte i 2017 18 mio. kr. - mod 124 mio. kr. året før.

Alligevel skal der altså lukkes en lang række butikker.

»Vi må se virkeligheden i øjnene, og det er, at vi samlet set tynges af butikker, som aldrig skulle have været åbnet. For at kunne investere i de sunde og succesfulde butikker, er vi nødt til at tage den barske beslutning at gennemføre denne lukningsrunde,« siger Stina Glavind.