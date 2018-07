Stor dansk mælkeproducent erklæret konkurs - stod til millionoverskud

Haugaard, der er en af landets største økologiske mælkeproducenter, er gået konkurs.

Landmanden Jette Jacobsens gård Haugaard var indtil for nyligt en af landets største producenter af økologisk mælk. Nu har hendes bank erklæret hende konkurs.

Det fremgår af hjemmesiden konkurser.dk.

»Konkursen kommer totalt bag på mig. I slutningen af maj, fik jeg et brev fra banken om, at tingene går som de skal, og vi er ved at kunne lukke et forlig. Da jeg bliver kaldt over i banken, forventede jeg, at vi skal skrive under på den aftale. I stedet fortæller de mig, at de har valgt at erklære mig konkurs,« fortæller hun.

Jeg er jo ikke den eneste, der sidder i denne her klemme, de andre er bare ikke gået konkurs endnu. Ærligt talt, så ved jeg ikke, hvad det er, man vil med dansk landbrug Adm. direktør i Haugaard, Jette Jacobsen

Jette Jacobsen drev gården med 12 ansatte, der tog sig af de 500 malkekøer, som hver dag leverede 14.000 liter mælk til Arla Foods, fremgår det af landmandens egen hjemmeside.

Jette Jacobsen har været landmand i mere end 30 år. Haugaard har hun drevet siden 1994, hvor hun fik en halvpart i landbruget, der råder over 600 hektar jord. Siden 1998 har gården været økologisk, og hun har igennem årene investeret kraftigt i landbruget, senest i 2014, hvor hun anlagde et ny malkecenter med en af de største malkekarruseller i Danmark.

På gården drev hun også en kro, som nu også lukker.

»Jeg har drevet landbrug i 30 år, og der har ikke været jubel i mange af de år, men der har været en masse dårlige år. Man kan efterhånden hverken drive konventionel eller økologisk gård i Danmark. Jeg jo ikke den eneste, der sidder i denne her klemme, de andre er bare ikke gået konkurs endnu. Ærligt talt, så ved jeg ikke, hvad det er man vil med dansk landbrug,« siger hun.

I det seneste regnskab for Haugaard fremgår det, at virksomheden havde et overskud på 1 mio. kr. Et overskud, som Jette Jacobsen mener, ville være fordoblet i 2018, men efter banken har erklæret hende konkurs, får hun ikke længere mulighed for at bevise det.



»Vi stod til et overskud på 2 mio. kr. i år. Alene i april måned var vi næsten 200.000 over budget, men det var ikke nok for banken,« siger hun.

Selvom overskuddet i 2017 var pænt og det i 2018, ifølge Jette Jacobsen, stod til at blive endnu flottere, så dækkede det ikke gældsforpligtelserne i gården, derfor gik hun i dialog med banken omkring juletid sidste år.

»Vi talte med banken om, at vi skulle i gang med at afdrage på nye lån. Det gik godt, og banken fortalte os, at vi ville finde ud af det. Lige pludselig vender de på en tallerken, og jeg havde ikke en chance for at gøre noget som helst,« siger hun og fortsætter.

»Jeg er sygemeldt, og kan ikke deltage i noget som helst. Jeg har det dårligt.«

Noget af det hårdeste ved konkursen har været den måde, det har ramt hendes familie på.

»Mine børns løn for de sidste to måneder er muligvis også tabt. De arbejdede på gården for at tjene penge og for at hjælpe deres mor, men fordi, at de er nærtbeslægtede af mig, så får de ikke deres penge fra lønmodtagernes garantifond,« fortæller Jette Jacobsen.