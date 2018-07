Knap to år er gået, siden Grundfos meldte sig klar til at vokse gennem opkøb. Siden er intet sket. Men topchef Mads Nipper har ikke opgivet, og nu intensiverer han jagten.

Det går strygende for Grundfos. Men én ting er pumpevirksomheden ikke lykkedes med.

For mens konkurrenterne har lavet det ene store opkøb efter det andet, har de snusfornuftige midtjyder endnu ikke taget hul på deres milliardstore opkøbsbudget. Opkøb, der skal sikre Grundfos' position blandt verdens bedste pumpeproducenter i fremtiden.

Men det er hverken, fordi Grundfos ikke kan eller vil lave opkøb, understreger adm. direktør Mads Nipper.

»Det forekommer måske, som om der ikke sker noget, men det gør der. Vi har allerede nu konkret screenet en række forskellige virksomheder, hvor vi på opløbsstækningen har valgt at sige, at det ikke var det rigtige. Det er ikke, fordi vi er beslutningslammede, eller at vi har fortrudt, at vi har sagt, at vi er på den sti. Overhovedet ikke,« siger Mads Nipper.

»Så sent som i dag er der kommet et forslag til en virksomhed, som vi måske skal gå i dybden med,« uddyber han.

Allerede i september 2016 meldte topchefen sig klar til opkøb efter en vellykket finansiel turnaround, hvor Grundfos atter fik styr på indtjeningen. Året efter understregede Mads Nipper, at man havde penge nok til selv at købe en stor konkurrent. En påstand, som egenkapitalen på over 15 mia. kr. underbygger.

Men intet er sket. Og i mellemtiden har den amerikanske ærkerival Xylem lavet fire strategiske opkøb for et tocifret milliardbeløb.

August 2016, Xylem køber Sensus for 10 mia. kr.

December 2017, Xylem køber Pure Technologies for 2,5 mia. kr.

Februar 2018, Xylem køber Emenet for et ukendt beløb

Februar 2018, Xylem køber Valor Water Analytics for ukendt beløb

Det presser imidlertid ikke Mads Nipper.

»Jeg tager det alvorligt, men jeg misunder dem ikke,« siger han.

»Der er mange rundt om i verden, der køber sig til vækst og global markedsadgang. I de seneste 24 måneder har vi været så privilegeret at have en meget høj organisk vækst, og vi er i forvejen globale. Så vi skal kun købe virksomheder, der for alvor giver os strategiske fordele, tyngde og kompetencer,« uddyber han.

Mads Nipper har bedt sine ledere rundt om i verden at holde øje med interessante opkøbsmuligheder, ligesom Grundfos for noget tid siden genetablerede sin egen M&A-afdeling (afdeling for fusioner og opkøb, red.).

At man alligevel ikke har slået til, er der særligt to grunde til. Enten har virksomheden ikke været det helt rigtige match, eller også har prisen været for høj.

»Verdensøkonomien er i god form, så der er rigelig og billig kapital mange steder. Og der er altså også en risiko for, at man kommer til at betale for meget. Vi skal være super, super kritiske, før vi sætter kragetæerne på den stiplede linje,« siger Mads Nipper, der understreger, at Grundfos intensiverer jagten i 2. halvår af 2018.