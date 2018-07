Norske Tesla-ejere raser: Service er en by i Rusland

Der kører mere end 26.000 Tesla’er rundt i Norge. Alene i juni blev der solgt 1.100 nye biler. Men den store succes har udviklet sig en ond cirkel, lyder meldingen.

Tesla er ved at drukne i sin egen succes i Norge.

De seneste to et halvt år er der solgt mere end 16.000 Tesla-modeller i Norge. Alene i juni blev der solgt mere end 1.100 biler, og det presser nu værkstedkapaciteten i en grad, så Tesla-ejere risikerer at skulle vente i månedsvis på at få repareret bilen, hvis den går i stykker.

»Jeg har ikke set min bil i flere måneder. Kundeservice er et fremmedord hos Tesla, efter at kontrakten var underskrevet,« siger Petter Normann, 52-årig Tesla-ejer, til Dagens Næringsliv.

Han fik tekniske problemer med sin nyerhvervede Tesla, der derfor blev kørt på værksted.

Det blev startskuddet til en periode med lange telefonkøer og manglende svar på mail-henvendelser. Da han endelig fik hul igennem til Tesla Norge, var meldingen, at de manglende reservedele.

Status i dag er, at Petter Normann ikke har set sin bil siden den 5. maj.

Værksteds- og serviceproblemerne har tidligere fået Elon Musk, topchef i Tesla, til at beklage overfor de norske Tesla-ejere, fordi man har problemer med at øge kapaciteten på serviceværkstederne specielt i Oslo-området.

Hos Tesla Norge oplyser kommunikationsrådgiver Nora Wisløff Egenæs til Dagens Næringsliv, at man alene det seneste år har øget antallet af servicemedarbejdere på værkstederne med 30 pct., og at man arbejder på at øge medarbejderstaben yderligere. Samtidig er det planen at få flere kørende servicebiler ud at rulle, ligesom man vil åbne af et nyt, stort servicecenter i Oslo-området i løbet af 2018, lyder meldingen.

I Tesla Owners Club Norway, som er talerør for norske Tesla-ejere, er der ros til Tesla for at være åben omkring værkstedsproblemerne, selv om det ikke ændrer på, at situationen er træls for de Tesla-ejere, som mærker til problemet, lyder meldingen.

»Tesla oplever en ekstrem vækst, og det har udviklet sig til en ond cirkel,« siger Satheesh Varadharajan, leder af den norske Tesla-klub, til Dagens Næringsliv.

Der er i dag registreret mere end 26.000 Tesla-ejere i Norge.