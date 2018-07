Her er verdens første land, der skiller sig af med investeringer i fossile brændstoffer

Torsdag blev det vedtaget af det irske parlament, at landet skal frasælge sine investeringer i gas, kul og olie.

Irland skal sælge sine investeringer i fossile brændstoffer. Det blev torsdag vedtaget af samtlige partier i underhuset i det irske parlament, og landet er dermed det første land i verden, hvor dette er vedtaget ved lov.

Det skriver The Guardian.

»Ved at sælge sender Irland en klar besked om, at den irske offentlighed og det internationale samfund er klar til at tænke og handle længere end i kortsigtede interesser,« siger parlamentsmedlem Thomas Pringle ifølge The Guardian.

Han forklarer, at bølgen, der handler om at sælge den slags aktier fra, »undertreger nødvendigheden af at stoppe investeringer i ekspansionen af en global industri, som vil blive bragt i knæ, hvis de katastrofale klimaforandringer skal forhindres.«

Ireland Strategic Investment Fund, som er Irlands nationale investeringsfond, har en beholdning på 8,9 mia. euro, svarende til godt 66 mia. kr. I alt skal der planmæssigt sælges for mere end 300 mio. euro - eller i omegnen af 2,2 mia. kr. - fordelt på 150 selskaber. Salget skal ske inden for de næste fem år.

Tidligere har kirker, universiteter, byer som New York og pensionsfonde også besluttet sig for at skille sig af med aktier i virksomheder, der beskæftiger sig med fossile brændstoffer.

I Danmark meldte MP Pension eksempelvis, at investeringer i kul, olie og tjæresand stopper. Det blev kommunikeret i marts i år.

MP Pension tæller mere end 126.000 medlemmer, herunder psykologer, magistre og gymnasielærere.