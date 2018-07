Kendt isbutik ramt af underskud

Det er en dyr flytning, som koster Ismageriet på Amager i København sit første underskud i mere end seks år.

Iskugler med smag af myntechokolade, lakrids og amerena-kirsebær bliver i disse dage langet over disken til den lange kø af ventende gæster i Ismageriet på Amager.

Men trods køen og sommervarmen er økonomien i den kendte isbutik noget koldere. I 2017 fik Ismageriet et underskud på 935.000 kr. Det viser et nyligt aflagt regnskab, skriver Fødevarewatch.

Året forinden fik Ismageriet ellers et overskud på 2,3 mio. kr. Men en flytning af isbutikken har medført »øgede udgifter og betydeligere investeringer,« skriver ledelsen i regnskabet for 2017. Her fremgår det bl.a., at der er brugt 1,4 mio. kr. til indretning af nye lokaler.

Ledelsen kalder desuden resultatet utilfredsstillende, men forventer et positivt resultat i år.

Ismageriet slog for første gang dørene op i 2005 og har to butikker i København på henholdsvis Amager og i Søborg. Det er butikken på Amager, der har skabt problemer for ejeren Kim Tøvlesø Simonsen, da naboklager tvang Ismageriet til en ny adresse.

»Vi gjorde jo ikke noget forkert på Kongelundsvej (hvor Ismageriets første forretning lå). Jeg valgte bare at sige, at jeg ikke ville bruge mit liv på at svare klager og slås med folk. Jeg vil hellere være et sted, hvor der er god energi,« sagde Kim Tøvlesø Simonsen til Fødevarewatch i maj og fremhævede her, at flytningen ikke havde påvirket salget af is.

Ismageriet har 100 ansatte til at drive de to butikker, hvoraf 17 er fastansatte, og resten er ungarbejdere. Ishuset er særligt kendt for sin indretning, der minder om en isbutik fra halvtredsernes USA.

Ismageriet havde tidligere kun sæsonåbent, men har nu åbent alle årets dage på nær juledagene.