Vestager smadrer overskuddet hos Google-koncernen Alphabet

Rekordbøden fra EU-Kommissionen til Google æder kraftigt af overskuddet hos moderkoncernen Alphabet i nyt regnskab. Men ellers går det virkelig godt.

Selvom milliarderne vælter ind, år efter år, kan en bøde på 32 mia. kr. alligevel godt mærkes.

Det viser kvartalsregnskabet for Google-koncernen Alphabet, hvor en stor del af overskuddet er blevet spist af Vestagers bødeblok.

Konkurrencemyndighederne i EU, med Margrethe Vestager i spidsen, sendte midt i juli en opkrævning på 32 mia. kr. til Google for misbrug af styresystemet Androids dominerende position.

Og det har Google altså valgt at skrive på regnskabet for andet kvartal. Dermed falder overskuddet fra 52,6 mia. kr. til ’kun’ 20,3 mia. kr.

Omsætningen bliver ikke påvirket af bøden og strutter også. Den landede på 207,7 mia. kr. i årets andet kvartal, en stigning på 26 pct. i forhold til året før. Dermed vokser væksten også, for sidste år lød stigningen på 21 pct.

Alphabet tjener de fleste af pengene på reklamer på nettet, for eksempel i Googles søgemaskine eller på Youtube. Næsten ni ud af ti dollars, der går igennem Alphabets pengekasser, kommer fra digitale annoncer.

Ved at kunne servere yderst målrettede reklamer via mange forskellige kanaler har Google nemlig – sammen med konkurrenten Facebook – sat sig tungt på det globale marked for internetannoncer. Tilsammen har de to selskaber over halvdelen af det globale marked for digitale annoncer – og Google er storebror.

Alphabets omsætning og resultat siden 2014. Det enlige underskud i Q4 2017 skyldes en skattereform i USA.

Andre indtægter hos Google kommer fra blandt andet salg af lagerplads og computerkraft. For eksempel kører Snapchat på maskinerne i Googles datacentre. Salg af hardware giver også lidt indtægter, for eksempel højttaleren Google Home, som er en konkurrent til Amazons Echo-serie, eller Pixel, som er Googles egne telefoner og computere. En lang række andre produkter – fra internetforbindelse med fiber til intelligente røgalarmer og termostater – hører også under den store Google-paraply.

Derudover har Alphabet en række mere eksperimenterende projekter, for eksempel udviklingen af selvkørende biler under selskabet Waymo, eller kontaktlinser med indbyggede sensorer til diabetespatienter. Disse aktiviteter er samlet i kategorien ’Other Bets’ (andre satsninger, red.), som gav et samlet underskud på 4,7 mia. kr. i årets andet kvartal.