Allerede før EU’s nye CO2-regler træder i kraft, spiller bilfabrikaterne beskidt spil.

I 2020 bliver CO2-målene til bilfabrikanter i Europa skærpet, men allerede nu har EU-Kommissionen fundet bevis for, at bilfabrikanter manipulerer bilernes CO2-tal i tests.

Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse.

I 2015 blev Volkswagen fanget i at benytte ulovlig software til at sænke forureningstallene, når bilerne skulle bestå de relevante CO2-test.

Denne gang er tricket omvendt.

I november krævede Bruxelles, at bilproducenterne reducerede CO2-udledningen med 15 pct. mellem 2020 og 2025 og 30 pct. inden 2030.

Men ved at foregive en højere CO2-udledning under den nye test kaldet WLTP (worldwide light vehicles test procedure, red.) vil de efterfølgende mål blive mindre ambitiøse og derfor lettere for fabrikanterne at overholde.

»Vi kan ikke lide tricks,« konstaterer EU’s klimakommisær, Miguel Arias Cañete, i et interview med Financial Times.

»Vi har set ting, som vi ikke synes om. Vi har tænkt os at sørge for, at den nye test har de rigtige standarder som udgangspunkt,« siger klimakommisæren.

Udsigten til skærpede CO2-mål er skidt nyt for den europæiske bilindustri i en tid, hvor bilgiganterne i forvejen kæmper med at nå et EU-mål om, at den gennemsnitlige CO2-udledning per kilometer skal nedbringes til maksimalt 95 gram inden 2021.

Af en fem siders briefing fra EU-Kommissionen med 114 datasæt fra bilfabrikanter fremgår det, at flere fabrikanter har »konfigureret deres biler på sådan en måde, at tallene er blevet oppustet i forhold til WLTP-testen«.



Da de samme køretøjer blev testet under de nuværende CO2-standarder, fandt man »en anden konfiguration til at opnå så lav en CO2-udledning som muligt i testen«.

I briefingen er ingen specifikke bilproducenter nævnt ved navn.



I et brev til EU’s medlemsstater fremsatte kommissionen tre foranstaltninger for at imødegå problemet: