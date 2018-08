Store protester mod dansk Rockwool-fabrik i USA

Rockwools planer om en dansk virksomhed i USA møder stor modstand blandt lokale beboere.

Beboerne i den amerikanske by Ranson i Jefferson County i West Virginia er utilfredse med udsigten til selskab af danske Rockwool. Det skriver TV 2 Nyhederne.

5.000 borgere har meldt sig ind i en Facebook-gruppe, der samler penge ind til skilte, advokater og flyers mod isoleringsgiganten. Ligesom flere børn og voksne torsdag var mødt op med advarende skilte og kritiske spørgsmål, da amtsrådet i Jefferson Country behandlede sagen.

»Dette projekt kommer ikke til at ske,« udtrykte en mandlig beboer på mødet, ifølge TV 2.

Rockwool-fabrikken skal producere stenuld til isolering af byens huse. Men de lokale frygter, at fabrikken vil skade deres helbred. Deres frygt er, at Rockwools fabrik vil udlede farlige giftstoffer, som kan være skadelige.

Bl.a. er de utilfredse med, at Rockwool bruger stoffet formaldehyd. I 2010 blev det optaget på NIOSH's (National Institute for Occupational Safety and Health) liste over stoffer, der kan fremkalde kræft. Selv i små mængder kan dampene irritere øjne og slimhinder samt give hovedpine, svien i svælget og åndedrætsbesvær.

Ifølge Michael Zarin, kommunikationsansvarlig i Rockwool, er der ikke grund til bekymring. Han forklarer til TV 2, at formaldehyd findes i daglige produkter, som vi er i berøring med hele tiden. Det er bl.a. maling, møbler, gulvtæpper og lak.

Han mener, at det handler om, i hvor stor koncentration, stoffet optræder. Og da Rockwool kun bruger stoffet i en koncentration under det, som loven kræver, vil den danske fabrik ikke udgøre en sundhedsrisiko for de lokale.

»Hvis det er tilpas fortyndet, og mængderne er små, så er det ikke et problem. I vores tilfælde vil mængden være meget lille og uskadelig. I dette tilfælde vil den udledte formaldehyd fra fabrikken være uskadelig og forsvinde ud i luften højt oppe. Meget fortyndet, uden at være et helbredsmæssigt problem,« siger Michael Zarin til TV 2.