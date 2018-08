Boligejere glippede gylden mulighed

Der kan være flere årsager til, at der fortsat er mange boligejere med højtforrentede lån.

Tusindvis af danske boligejere holder fast i realkreditlån med en højere rente end nødvendigt.

I forrige uge udløb opsigelsesfristen for boligejere, der ønskede at konvertere deres realkreditlån til oktober-terminen. Status er, at 3 ud af 10 boligejere med en høj rente valgte at opsige deres lån.

I alt blev der opsagt fastforrentede lån for 36 mia. kr.

»Der findes lange fastforrentede lån med en rente på 3,5 pct. eller derover for cirka 37 mia. kr. De kunne med fordel lægges ned i rente. Dertil kommer lange fastforrentede 3 pct. lån for 86 mia. kr., hvor boligejerne i mange tilfælde også burde overveje en omlægning. På den baggrund kan man undre sig over, at konverteringsbølgen ikke er større,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Renten har været rekordlav på det seneste. Det har ifølge Lise Nytoft Bergmann givet boligejerne gode konverteringsmuligheder.

Tager man udgangspunkt i en boligejer med et fastforrentet 3,5 pct.-lån med afdrag på 1 mio. kr., der valgte at opsige sit lån i slutningen af juli og samtidig tegnede en fastkursaftale på et nyt fastforrentet 2 pct. lån, sparer boligejeren fremadrettet 230 kr. om måneden efter skat.

Dertil kommer, at boligejeren vil afdrage 560 kr. mere hver måned. I løbet af højst 3½ år vil boligejeren være bedre stillet med sit nye lån end sit oprindelige lån, uanset hvad der sker med renten, og når alle omkostninger ved konverteringen er indregnet.

Er lånet uden afdrag, udgør den månedlige besparelse 760 kr. efter skat.

»Det er mange penge, boligejere kan spare ved at omlægge. Er der tale om et lån på 1 mio. kr., kan boligejeren spare over 100.000 kr. over hele lånet løbetid, hvis der lægges om fra en rente på 3,5 pct. til en rente på 2 pct., uanset om lånet er med eller uden afdrag. Er lånet på 2 mio. kr. er besparelsen selvsagt cirka dobbelt så stor,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Der kan være flere årsager til, at der fortsat er mange boligejere med højtforrentede lån.