Topchefen i Tesla udsendte tirsdag et tweet, der suspenderede handlen med Tesla-aktier.

Et tweet fra Teslas topchef og storaktionær Elon Musk fik tirsdag fondsbørsen til at suspendere handlen med virksomhedens aktier.

Ifølge tweetet overvejer han at afnotere Tesla ved at købe det af fondsbørsen for 420 dollars pr. aktie. Han skriver endvidere, at finansieringen er sikret.

Før tweetet lå aktiekursen i 342 dollars, men den steg på kort tid til 371 dollars, inden den amerikanske Nasdaq-børs suspenderede handlen.

Kl. 21.45 dansk tid blev handlen med Tesla-aktier atter givet fri på Nasdaq-børsen. Efter kort tid steg kursen med over 10 pct.

Tirsdag blev i det hele taget en dag med store udsving for elbil-producenten. Forud for tweetet var aktien steget, efter at erhvervsmediet Financial Times oplyste, at den saudiske statsejede fond, Public Investment Fund, har opkøbt en stor luns af elbil-producenten.

Aktiekursen har igennem længere tid været udfordret, fordi Tesla har brugt masser af penge på at udvikle Model 3, som er virksomhedens billigste elbil.

Ifølge Elon Musk vil han beholde sin andel af Tesla på næsten 20 pct., hvis selskabet afnoteres. Samtidig understreger han, at han ikke forventer, at nogen investor vil få en kontrollerende ejerandel, hvis det sker.

En aktiepris på 420 dollars prissætter hele Tesla til 71 mia. dollars. Inden tweetet fra Elon Musk var markedsværdien 58 mia. dollars. Allerede det værdisætter Tesla højere end de etablerede - og betydeligt mere velindtjenende General Motors og Ford.

Elon Musk sendte tirsdag en e-mail til de ansatte, hvori han redegør nærmere for overvejelserne om at afnotere virksomheden fra børsen.

Grundlæggende drejer det sig ifølge ham om at skabe det bedste miljø at operere i for Tesla. Som børsnoteret er virksomheden udsat for "vilde udsving", pointerer han, ligesom kravet om kvartalsvise regnskabsmeddelelser sætter virksomheden under pres for at træffe kortsigtede beslutninger, som ikke »nødvendigvis er de rigtige på langt sigt,« som han skriver.

Han understreger i e-mailen, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning.