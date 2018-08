Tesla-topchef Elon Musk bliver sagtsøgt af to investorer efter sin udmelding om, at han overvejer at afnotere Tesla fra Børsen.

Et tweet fra Elon Musk fik fredag to Tesla-investorer til at sagsøge topchefen for elbil- og batteriproducenten. Investorerne mener, at Tesla har snydt dem.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Musk skrev tirsdag på Twitter, at han overvejer at afnotere Tesla fra børsen, og at »finansieringen er sikret« til at foretage manøvren. Samtidig meldte han ud, at han vil købe aktierne tilbage til 420 dollars.

Udmeldingen sendte straks aktien i vejret, og Tesla-aktionærerne kunne dermed se deres aktier stige i værdi for øjnene af dem.

Men Musks tweets anklages nu af to investorer, Kalman Isaacs og Wiliam Chamberlain, for at være vildledende og for kunstigt at opblæse Teslas aktiekurs.

Kalman Isaacs kalder ifølge Reuters topchefens udmelding for decideret falsk. Investoren mener samtidig, at Teslas manglende korrektion udgør et »atomangreb«, der er designet til »fuldstændig at tilintetgøre« dem, som har shortet aktien.

Manøvren at shore en aktie går ud på, at en investor låner en aktie. Imens han har besiddelse af aktien, sælger han den og håber på, at kursen derefter falder. Hvis kursen på aktien falder, kan investoren købe den tilbage for eksempelvis det halve af, hvad han har solgt den for.

Efter at have købt aktien tilbage leverer investoren aktien tilbage til dens oprindelige ejer og beholder selv fortjenesten af sine transaktioner med aktien.