Britiske virksomheder kæmper med at finde nok arbejdskraft. På grund af brexit sker der en massiv nedgang af EU-borgere, som kommer til landet efter arbejde.

Britiske arbejdsgivere får færre ansøgere til deres jobopslag, end de gjorde for bare et år siden. Siden brexit blev stemt igennem i sommeren 2016, er der sket en brat opbremsning i antallet af udlændinge, der rejser til Storbritannien for at arbejde. Det skriver BBC Business.

På baggrund af en undersøgelse lavet af CIPD er antallet af EU-borgere, der flytter til Storbritannien for at arbejde, faldet markant i forhold til tidligere år.

Imellem første kvartal af 2017 til første kvartal af 2018 er antallet af EU-fødte arbejdere i Storbritannien steget med 7.000.

Året før lød tallet på 148.000.

Den drastiske nedgang af tilflyttere har skabt et udbudschok i flere brancher. Det er navnlig IT-, transport- og byggebranchen, der har mødt de største udfordringer, da disse industrier især har været afhængige af udenlandsk arbejdskraft.

CIPD advarer også - på baggrund af undersøgelsen - om, at restaurations- og hotelbranchen samt sundhedssektoren vil komme til at mangle arbejdskraft i fremtiden.

CIPD har spurgt 2000 britiske arbejdsgivere og har fundet frem til, hvor mange ansøgninger der bliver sendt per jobopslag. Undersøgelsen viser, at antallet af ansøgere er faldet på alle færdighedsniveauer siden sommeren 2015.

Jobopslag for lavtlønnede jobs har oplevet en nedgang på 20 pct. for antal sendte ansøgninger siden 2015. Jobopslag for højtlønnede jobs har set en nedgang på 25 pct. for sendte ansøgninger i samme periode.

Den dalende mængde af arbejdskraft kan dog komme de resterende potentielle arbejdstagere til gode. Den manglende arbejdskraft får lønningerne til at stige i forsøget på at lokke flere kandidater til.

Mere end halvdelen af arbejdsgiverne, som har haft problemer med at finde arbejdskraft, har fundet det nødvendigt at hæve lønningerne. På samme måde har over halvdelen, der har svært ved at holde på sine ansatte, hævet deres nuværende lønninger.