Elon Musk: Saudisk oliefond står klar til at støtte Tesla-afnotering

Den saudiske oliefond Public Investment Fund, der allerede ejer 5 pct. af aktierne i Tesla, støtter planerne om en afnotering af selskabet fra børsen, oplyser Tesla-stifter Elon Musk.

Det kan blive med en saudisk oliefund i ryggen, at Tesla vinker farvel til Børsen i New York.

Ifølge Teslas topchef Elon Musk er den saudiske oliefond Public Investment Fund (PIF) positive over for at støtte en afnotering af Tesla.

Det skriver Elon Musk i et indlæg, der mandag eftermiddag er blevet offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Tesla-stifteren Elon Musk overraskede alt og alle i sidste uge, da han på Twitter meddelte, at han overvejede at indlede en proces, der skal afnotere Tesla fra børsen og i stedet gøre selskabet privatejet. Baggrunden var, at en afnotering ifølge Tesla-stifteren vil skabe mere arbejdsro omkring selskabet og fjerne presset fra investorerne.

Konkret ville Musk købe selskabet af børsen for 420 dollars per aktie, hvilket giver Tesla an anslået værdi på næsten 72 mia. dollars.

Men da Elon Musk tweetede om afnoteringen sidste tirsdag, løftede han ikke sløret for, hvordan den nødvendige finansiering til afnoteringen skulle skaffes. I stedet skrev han blot, at finansieringen »var sikret«, hvilket efterfølgende er blevet mødt med kritik fra flere sider.

Nu forsøger Elon Musk at gyde olie på vandene.

Ifølge indlægget på Teslas hjemmeside, er PIF, der allerede ejer 5 pct. af aktierne i Tesla, positive over for at støtte en fortsat proces, der sammen med øvrige investorer, skal munde ud i et Tesla-exit fra børsen.

Faktisk kontaktede oliefonden allerede for over to år siden Tesla angående en afnotering, og siden har der været flere møder mellem parterne, skriver Elon Musk i indlægget.