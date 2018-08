Gamle gymnasievenner sælger luksusure til hele verden

De startede som gymnasievenner med en fælles interesse for luksuslir til håndleddene. Nu udvider de til Mellemøsten og vil være i 15-20 nye danske butikker inden jul.

To gamle gymnasievenner med en fælles passion for luksusure har fået succes med deres urfirma About Vintage og forsøger nu at indtage Dubai og Mellemøsten.

Thomas Andersen og Sebastian Skov, der står bag About Vintage, har indgået aftaler med en række partnere i Mellemøsten og Dubai, hvor urfirmaet forventer at kunne afsætte op mod 10.000 herreure inden for to år.

De 60'er-inspirerede herreure skal være i de mellemøstlige butiksvinduer, inden julehandlen sætter ind.

»Mellemøsten er et spændende marked, fordi kunderne der godt kan lide dansk design. Vi er gået sammen med nogle danskere, som har boet og arbejdet i Dubai i mange år, og nu starter vi kontor op med de partnere, som skal drifte det for at fokusere mere på den del af verden,« siger Thomas Andersen.

Udvikling i omsætning hos About Vintage

2014-15: 600.000 kr. med et lille overskud

2015-16: 1,5 mio. kr. med et overskud på 200.000 kr.

2016-17: 4,5 mio. kr. med et overskud på 800.000 kr.

2017-18: 7,2 mio. kr. med et overskud på 900.000. kr.



Tilbage i 2004 var det en fælles passion for Rolex og Omega, der førte de to gymnasiegutter Thomas Andersen og Sebastian Skov sammen. Men drengene savnede et billigere alternativ til de kostbare luksusure.

Derfor stiftede de i 2014 urmærket About Vintage. I dag har de to mænd rundet de 30 år, mens deres herreure har rundet cirka 20 markeder fordelt ud over hele verden.

Det nye samarbejde i Mellemøsten og Dubai er et led i virksomhedens nye ambition om, at urskiverne skal være mere til stede ude i kæde- og urbutikker. Derfor udvider About Vintage også i Danmark, hvor man inden jul vil kunne finde herreurene i 15-20 nye butikker.

»Vi vil gerne skabe vores brand ude i butikkerne, så man kan se det med hænderne. Udfordringen er, at det kræver lokalt kendskab,« siger Thomas Andersen.

Han vil ikke sætte navne på den mellemøstlige partnerkreds, som der er indgået en aftale med, men fortæller, at partnerkredsen bl.a. har været med til at introducere og stå for distributionen af Pandora i Mellemøsten.

Inden for to år forventer About Vintage at have afsat 10.000 ure på det mellemøstlige marked. Til sammenligning producerer About Vintage lige nu 6.000 herreure om året.

Thomas Andersen og Sebastian Skov omsatte i regnskabsåret 2017/2018 for 7,2 mio. kr. med et overskud på 900.000 kr., og de solgte for nyligt en fjerdedel af About Vintage til urgrossisten Stæhr.