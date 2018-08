Sure ansatte får topchef på hæderkronet avis til at opgive stor lønforhøjelse

Efter skarp kritik fra medarbejderne på Financial Times har avisens topchef valgt at tilbagebetale sin lønforhøjelse på over 4 mio. kr.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Topchefen for Financial Times, John Ridding, har efter et større pres fra medarbejderne på den laksefarvede avis, valgt at vinke farvel til sin lønforhøjelse på 510.000 britiske pund, hvilket svarer til ca. 4,25 mio. kr.

I stedet skal pengene investeres i en række nye tiltag på avisen.

Det skriver erhvervsmediet Reuters, der er i besiddelse af en mail, der er blevet sendt ud til medarbejderne på Financial Times.

For få uger siden kom det frem, at John Ridding sidste år var blevet tildelt en lønforhøjelse på 510.000 britiske pund, efter at det var lykkedes Financial Times at øge antallet af digitale abonnenter med 10 pct. til omkring 714.000.

Jeg anerkender, at størrelsen og springet i min samlede løn i 2017 føles mærkværdig og har skabt bekymringer Jon Ridding, topchef for Financial Times,

Med lønforhøjelsen endte John Riddings samlede løn på 2,6 mio. pund, hvilket svarer til ca. 21,7 mio. kr.

Det har bragt sindene i kog blandt de øvrige medarbejdere på Financial Times.

Ifølge Reuters har fællestillidsmanden for journalisternes fagforening på Financial Times bl.a. kritiseret lønforhøjelsen i skarpe vendinger i en mail, som er blevet sendt rundt til en række redaktører og journalister på avisen.

Presset har nu fået John Ridding, der selv har en fortid som journalist, til at sende lønforhøjelsen retur.

»Jeg anerkender, at størrelsen og springet i min samlede løn i 2017 føles mærkværdig og har skabt bekymringer,« skriver han ifølge Reuters i mailen.

»Derfor har jeg besluttet at geninvestere den lønstigning, jeg fik i 2017, i FT (Financial Times, red.). Det er 510.000 pund før skat,« skriver Jon Ridding endvidere.

Ifølge Reuters skal pengene gå til en fond, der skal hjælpe kvinder med at stige i graderne i organisationen, samt udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Financial Times er ejet af den japanske erhvervsmediekoncern Nikkei, der i 2015 overtog avisen fra den britiske mediekoncern Pearson til en anslået værdi af 844 mio. pund.

Financial Times er udkommet siden 1888. Avisen har hovedkvarter i London, men bærer i høj grad præg af at være et internationalt medie, der udkommer over hele verden.