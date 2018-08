Arla lukker historisk dansk mejeri

Det kan ikke længere betale sig at holde Endrup Mejeri, der er verdens ældste andelsmejeri, i live.

Mejerigiganten Arla overtog for knap et år siden det økonomisk hårdt pressede Endrup Mejeri, der er verdens ældste andelsmejeri.

Siden sløjfede Arla den hæderkronede osteproduktion på Endrup Mejeri, og nu lukker det vestjyske mejeri helt. Det er ikke længere »rentabelt for Arla at fortsætte sine aktiviteter på mejeriet,« lyder det i en meddelelse.



»Vi har afsøgt forskellige muligheder for at fortsætte vores aktiviteter på Endrup Mejeri, men afsætningen af Endrup-ostene har været mindre end ventet, og det har ikke været muligt at fortsætte på en måde, der er rentabel for os og vores ejere. Derfor vurderer vi nu, at den bedste løsning for alle parter er, at vi lukker mejeriet,« udtaler Jakob B. Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Siden Arla overtog Endrup Mejeri i september 2017 og kort tid efter valgte at flytte produktionen af flere af mejeriets oste til Tistrup Mejeri, har Endrup Mejeri fungeret som et modningscenter og pakkeri for oste.

Men det slutter nu også. Dermed mister mejeriets otte ansatte deres job. Sammen med medarbejdernes fagforeninger vil Arla nu udarbejde en plan for at sikre, at mejeriets otte medarbejdere får gode betingelser for deres videre jobsituation.

»Vi har gode erfaringer med at skaffe nye jobs til berørte medarbejdere, og det har naturligvis højeste prioritet at hjælpe mejeriets medarbejdere godt videre enten igennem arbejde på andre af Arlas mejerier eller uden for Arla,« siger ­­­­­­Jakob B. Knudsen.

Endrup Andelsmejeri har eksisteret siden 1884 og er dermed verdens ældste andelsmejeri, der fortsat er i drift. Nogle af de landmænd, der har leveret mælk til mejeriet, bor på slægtsgårde, som har været leverandører til Endrup lige siden begyndelsen i 1884.

De senere år har mejeriet kørt med underskud, og der var derfor tale om en redningsaktion, da Arla i september gik ind og overtog mejeriet og dets medarbejdere, da mejeriet var truet af konkurs.