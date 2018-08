Kendt for sin AK-47: Nu vil Kalasjnikov matche Tesla med »elektrisk superbil«

Ruslands største våbenproducent, Kalasjnikov, vil udvide sit forretningsområde. Ifølge selskabet skal en ny »superbil« konkurrere med den kendte elbilproducent Tesla.

Den russiske våbenproducent Kalasjnikov, der ellers er kendt for at producere AK-47-maskingeværer, melder sig nu ind i kampen om at producere fremtidens elbiler.

Torsdag løftede Kalasjnikov sløret for en ny »elektrisk superbil,« skriver The Guardian.

Bilen skal ifølge den russiske våbenproducent konkurrere med elbilgiganten Tesla ved at matche Teslas teknologi.

Ifølge Mikkel Thomsager, chefredaktør hos Bilmagasinet, bør Tesla eller andre elbilproducenter ikke frygte den russiske konkurrent.

»Det vælter ud med nye elbiler næsten hver eneste dag. Det er forholdsvis let at lave en elbil, men kunsten er at få den sat i produktion. En våbenproducent, der har skruet en elbil sammen, er ikke en trussel. Det bliver den først, hvis den formår at konvertere teknologien til bilbranchen,« siger han.

Han tilføjer desuden, at der skal mange år og milliarder af kroner til, før Kalasjnikov kan have en elbil i produktion. Ifølge Mikkel Thomsager kræver det nemlig både, at der er styr på fabrik, logistik og et salgsled, hvilket ikke bliver skabt fra dag til dag.

Kalasjnikovs nye »super-model« kaldet CV-1 er inspireret af den sovjetiske 70'er-model 2125 Kombi og er endnu ikke færdigudviklet.

Selvom den russiske elbil fortsat kun er en prototype, har præsentationen af den allerede skabt en del debat - bl.a. på våbenproducentens Facebook-side.

»Jeres tanks er fortrinlige, men det ville være bedre, hvis I holdt jer væk fra biler,« skriver en bruger.

Ifølge Kalasjnikov kan den nye elbil køre 350 kilometer på en enkelt opladning og accelerere fra 0 til 100 km/t på seks sekunder.

»Denne teknologi bringer os på linje med verdens elbilproducenter som Tesla, som vi nu kan konkurrere med,« siger procenten ifølge The Guardian til det statsejede, russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

Kalasjnikov har længe forsøgt at udvide sit forretningsområde. Udover våben og præsentationen af den fremtidige elbil, har selskabet også for nyligt lanceret et tøjmærke og produktion af både paraplyer og cover til smartphones.

CV-1-bilen blev præsenteret på en russisk militærmesse uden for hovedstaden Moskva. Det er endnu uvist, hvad bilen kommer til at koste, og hvornår den kommer på markedet.