Amazon i PR-offensiv på Twitter: Ansatte skriver begejstret om deres varelager-job

Der er både en fornuftig løn og tid til toiletbesøg, når man arbejder på Amazons store varelagre. Sådan lyder det i hvert fald synkront fra et hold af ansatte, som skal kæmpe imod den dårlige omtale af arbejdsforholdene hos Amazon.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Det kører for Amazon, der på alle tænkelige parametre har succes. Men på én front knager det, nemlig tilbagevendende historier om kritisable arbejdsforhold i Amazons enorme lagerhaller.

Den slags dårlig presse forsøger Amazon nu at nedkæmpe med en folk ustyrligt begejstrede medarbejdere, sluppet løs på Twitter. De såkaldte Amazon FC Ambassadors – foreløbigt 15 ansatte i USA – har med næsten helt ens og anonyme profiler de seneste dage haft travlt med at skrive positivt om arbejdsforholdene og om Amazon generelt. Det skriver Techcrunch.

FC står for Fulfillment Centers, altså de store lagerhaller, hvor robotter og mennesker suser rundt i gangene for at finde de varer, Amazon-kunderne har bestilt. Alene i USA har Amazon 125.000 ansatte i disse lagerhaller, men det er væltet frem med historier om arbejdsforhold, som i hvert fald ikke var gået længe med en dansk fagforening ombord.

Men skal man tro Misty, Leo, Kara og de andre FC-ambassadører, er det et fantastisk job. Man får skam lov til at gå på toilettet, når man har brug for det, skriver Phil, mens Carol fortæller, at det slet ikke er monotont arbejde – man får nemlig lov at se alt det forskellige, som folk bestiller.

De fleste tweets er dog baseret på en række nøglebudskaber, som Amazon tilsyneladende gerne vil have gentaget i det offentlige rum: For eksempel at der er sundhedsforsikring, at lønnen er 30 pct. højere, end hvis man var butiksansat, og at man kan blive omskolet og få betalt en uddannelse.

Selvom de tweetende medarbejdere giver udtryk for, at ambassadørrollen er en lille, ekstra tjans, er det ifølge Techcrunch’ vurdering et fuldtidsjob for dem.

Og der bliver – når man ser på de forskellige profiler – heller ikke lagt skjul på, at de ikke sker på privat initiativ. Alle bruger samme Amazon-logo som coverbillede på deres Twitter-profil, og alle har en profiltekst bygget op på samme måde, med et link til sidst til en officiel Amazon-side om at man kan besøge et fulfillment center.

Det kan være svært at sammenligne arbejdsforhold mellem Danmark og USA, men også i USA har der været omfattende kritik af de vilkår, som Amazons lagermedarbejdere er underlagt. For eksempel holder Amazon lønudgifterne nede ved at ’tilbyde’ de ansatte at gå hjem tidligere, når der ikke er nok at lave, nogle gange kort tid efter, at arbejdsdagen er begyndt. Men ifølge en grundig afdækning af fænomenet ’frivillig arbejdsforkortelse’ i netmediet Gizmodo, er det ikke ligefrem frivilligt.

Siger man nej, risikerer man at få længere ruter rundt i de kilometer lange gange eller blive flyttet til en helt anden funktion, man ikke har erfaring med. Begge dele betyder, at en medarbejder ikke kan leve op til de produktionskrav, der er helt afgørende hos Amazon. Efter tre gange, hvor man ikke har arbejdet hurtigt nok, bliver man nemlig fyret.

Lønnen, som Amazon selv siger når op forbi 15 dollars i timen, er også i virkeligheden lavere, rapporterer Gizmodo. Faktisk betaler konkurrenten Walmart, som heller ikke er kendt for strålende arbejdsforhold, omkring 20 pct. mere end Amazon, lyder konklusionen.