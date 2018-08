Anders Holch Povlsen, der står bag tøj-giganten Bestseller, investerer nu i det tyske firma Ivy & Oak. Det sker gennem hans investeringsfirma Heartland.

Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen udvider sit forretningsområde.

Gennem sit investerings Heartland har Danmarks næstrigeste mand smidt penge i den yngre, tyske virksomhed Ivy & Oak. Det skriver Børsen.

Ivy & Oak, der har modtaget op mod 40 mio. kr. i ny kapital, sælger brudekjoler og selskabstøj på nettet og i fysiske butikker.

Ifølge Lise Kaae, direktør for Heartland, udgør Bestseller-investeringen hovedparten af kapitaltilførslen. Dog er det ikke et udtryk for, at hun og Anders Holch Povlsen udelukkende går efter nye selskaber.

»Vores strategi er uændret. Vi går efter de rigtige mennesker med den gode idé, der gør, at deres selskab er nummer ét på et område eller i en branche - eller kan gå efter at blive det. Ivy & Oak er langt allerede og har fat i noget spændende med luksus til priser, der er til at betale,« siger hun til Børsen.



Virksomheden Ivy & Oak blev stiftet i maj 2016 og har hovedkontor i Berlin.

Line Kaae bekræfter over for Børsen, at Anders Holch Povlsen og hans investeringsfolk er kommet i kontakt med den tyske virksomhed gennem online-kæmpen Zalando, hvor Bestseller-rigmanden i forvejen er storaktionær og medejer.

Desuden er flere af topfolkene i Zalando også investorer i brudekjolefirmaet.

I øjeblikket har Ivy & Oak 25 medarbejdere og er i aktiv i 28 forskellige lande.

Udover Zalando og den nye, tyske investering er en stor del af Bestseller-rigmandens øvrige investeringer også at finde i modebranchen. Bl.a. er Holch Povlsen medejer af Asos og Stylepit.

Investeringsselskabet Heartland havde i regnskabsåret 2016/2017 et overskud på 1 mia. kr. Egenkapitalen i selskabet var på 17,6 mia. kr.