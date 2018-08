Efter totalt rod i sine udmeldinger skal Teslas stifter og hovedaktionær Elon Musk til at levere, hvis Tesla skal blive en succes.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

»Tesla skal afnoteres fra børsen.«

»Finansieringen er på plads.«

»Finansieringen er ikke på plads.«.

»Tesla skal alligevel ikke fjernes fra børsen.«

Tesla og Elon Musk har ikke gjort det nemt for sig selv i de seneste uger og måneder. En række vilde meldinger, ofte på Twitter, har skabt tvivl om selskabets langsigtede overlevelsesevne. Og især om Elon Musk stadig er den rette mand i spidsen for selskabet, eller om han skal have kvalificeret hjælp.

CNN har stillet fem store udfordringer op, som Tesla står over for, og som skal løses meget snart. Især hvis investorerne og bankerne skal blive ved med at tro på projektet.

1. Se så at få produceret nogle biler

Dette er nummer ét på den liste, som Elon Musk skal forholde sig til. I slutningen af juli lykkedes det endelig Tesla at nå sit ugentlige mål om at kunne producere 5.000 biler af Model 3.

Men var det bare held? Og var bilerne reelt produceret i den uge eller blot skrabet sammen fra andre uger? Og var de overhovedet færdige og klar til levering?

Tesla er nødt til at bevise, at man uge efter uge kan holde det produktionstempo.

Mange Tesla-fans har indbetalt 1.000 dollars i depositum i forventning om en Model 3. Nogle siden april 2016.

2. Kom i gang med at tjene penge

Tesla mangler i den grad kontanter. Man regner med, at lån for 1,2 mia. dollars forfalder til betaling tidligt næste år. Og Tesla har planlagt at investere 2 mia. dollars i en fabrik i Kina, hvilket er kritisk for at nå et af verdens største bilmarkeder.

Musk har afvist, at Tesla kan løbe ind i pengeproblemer og siger, at et øget salg af Model 3 vil skabe overskud for Tesla i andel halvdel af i år. Det er snart.

3. Få styr på undersøgelser og truende retssager

Da Elon Musk tweetede, at Tesla skulle afnoteres, blev han ramt af to søgsmål fra aktionærgrupper. De mener, at han talte usandt om afnoteringen, og især at finansieringen skulle være på plads. Det var den ikke.

Der har også været rygter om, at det amerikanske børstilsyn, SEC, undersøger om Elon Musk overtrådte de børsetiske regler.

Ingen af disse søgsmål og undersøgelser "forsvinder", bare fordi Tesla har sagt, at planerne er opgivet.

4. Få genetableret tilliden på Wall Street

Gennem lang tid har investorerne været tålmodige og vilde med Tesla og Musk. Men aktien er faldet med 20 pct., siden han skrev, at »finansieringen er sikret.«

Elon Musk siger ofte, at shortsælgere konstant prøver at påvirke aktiekursen negativt, og at det er ødelæggende for selskabet.

Den eneste måde at slå shortsælgerne på - spekulanter, der indgår væddemål om, at aktien vil falde - er at få aktiekursen til at stige. Og for at det skal ske, kræver det, at Elon Musk får produceret de biler og det overskud, han har lovet sine fans.

5. Få noget hjælp

I et meget følelsesladet interview i New York Times forleden fortalte Elon Musk, at han arbejder 120 timer om ugen og sjældent forlader fabrikken. At han stort set ikke har tid til at se sin familie og sine venner.

Derfor skal han få en erfaren person ind som "second in command" for at aflaste og hjælpe.

Det kan godt være, at Elon Musk tror, at han kan fortsætte med 120-timers arbejdsuger. Men der er ikke mange andre, der synes, at det er en god ide, skriver CNN.