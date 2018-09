Flere danske butikker indfører drive in for at tiltrække nethandlende kunder. Ifølge eksperter er konceptet kommet for at sprede sig.

Mange har kørt igennem en drive in for at købe en Big Mac-menu, men konceptet er ved at sprede sig til andre butikker i Danmark. Fremover kan du køre bilen helt op til dankortterminalen for at bestille smurte rundstykker, medicin og få udleveret pakker.

»Det er noget, vi ser lige nu, fordi en bekvemmelig afhentningsform er altafgørende for kunderne. Butikkerne vil gerne have os derned, for hvis vi vælger det fremfor at handle over nettet, så vælger mange også at gå ind og hente noget yderligere i butikken,« siger Henning Bahr, adm. direktør hos Retail Institute Scandinavia.

Fastfoodkæderne var de første til at introducere danskerne for drive in. Men i 2015 brød Lagkagehuset drive in-monopolet, da de indførte Danmarks første drive in-bageri.

Mens bagerfirmaet spredte konceptet til yderligere fire af deres bagerier, fik Bilka en lignende idé og indførte BilkaToGo, hvor kunder kan klikke varer hjem over nettet og efterfølgende køre bagagerummet op til vareudleveringen. Pizza Bella i Hjørring fulgte trop, og nu kan du også køre i drive in, når du skal hente medicin på Kolding Løve Apotek.

Ifølge fremtidsforsker hos Future Navigator, Liselotte Lyngsø, er drive in-konceptet kommet for at sprede sig.

»Drive-in er en klar vinder i fremtiden, fordi man slipper for at parkere og gå ud og ind. De butikker, hvor man kan hente pakker bestilt over nettet, har lige nu en kæmpe udfordring rent logistisk. Derfor vil de inden for få år være nogle af de næste til at indføre drive-in,« siger Liselotte Lyngsø.

Konceptet vil dog ikke være oplagt for alle butikker. Udover, at det kan blive en udfordring for butikkerne at få kunder til at spontan-shoppe, så mener Henning Bahr heller ikke, at konceptet er oplagt for alle butikker.

»Drive in kan ikke brede sig til hele dagligvarebranchen, fordi det ikke er alle, der har logistikken til det. F.eks. vil Lagkagehuset på Falkoner Allé få svært ved det, fordi pladsen skal være der til det,« siger Henning Bahr.

Liselotte Lyngsø påpeger, at butikkerne derfor nu overvejer, om de skal indføre cykel-drive in. Et alternativ, der kræver mindre butiksplads.