Læskedrikgiganten Coca-Cola har købt verdens næststørste kaffekæde Costa Coffee i en handel til en værdi af over 32 mia. danske kroner.

Coca-Cola overtager den kendte britiske kaffekæde Costa Coffee i en giganthandel til 3,9 mia. pund, hvilket svarer til 32,5 mia. danske kroner.

Det har både Coca-Cola og Whitbread, selskabet bag Costa Coffee, annonceret fredag morgen.

Costa Coffee er i dag verdens næststørste - og Storbritanniens største - kaffekæde med mere end 2.400 caféer fordelt over hele landet. Desuden har Costa Coffee omkring 1.400 outlets uden for Storbritannien.

Costa er ejet af den britiske hotel- og restaurantkoncern Whitbread, der overtog Costa Coffee i 1995 for sølle 19 mio. pund. Dengang havde kæden kun 39 caféer.

Købet skal være med til at sikre Coca-Cola et brohoved på et nyt marked, fortæller Coca-Colas topchef James Quincey ifølge The Guardian.

»Varme drikke er et af de få segmenter i branchen for drikkevarer, hvor Coca-Cola ikke har et globalt brand. Costa giver os adgang til dette marked,« siger han.

»Costa giver os en række nye kapaciteter og ekspertise inden for kaffe, og sammen kan vi skabe nye muligheder for at få Costa-brandet til at vokse på verdensplan,« tilføjer James Quincey.

Whitbread-aktien steg med 15 pct. fra morgenstunden oven på nyheden.

Whitbread, der bl.a. også ejer hotelkæden Premier Inn, meddelte allerede i april, at koncernen gik med planer om at udskille Costa Coffee som et selvstændigt selskab fra resten af koncernen efter pres fra investorerne.

Den plan er nu skrottet, da tilbuddet fra Coca-Cola simpelthen var for højt til, at Whitbread kunne sige nej, udtaler koncernens topchef Alison Brittain ifølge The Guardian.