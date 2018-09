Finans' nye erhvervsavis er i luften

Vores nye avis kombinerer klassisk udtryk med digital hastighed. Finans' målsætning er at være landets bedste guide til det moderne erhvervsliv og de mennesker, der former det.

Steen Rosenbak, f. 1967, er chefredaktør for Finans. Han har været optaget af at udvikle kvalitetsjournalistik om erhvervslivet, siden han først stiftede bekendtskab med faget som journalistpraktikant på Børsen sidst i 1980’erne. Steen har siden arbejdet som finansreporter på Reuters, Økonomisk Ugebrev og Morgenavisen Jyllands-Posten. I 2003 blev han erhvervsredaktør på Jyllands-Posten og i 2012 medlem af chefredaktionen samme sted. I 2014 blev han chef for Finans, som han har været en af hovedmændene bag udviklingen af. Steen taler gerne højt og længe om nødvendigheden af en kritisk og uafhængig erhvervspresse, men har personligt over et par årtier udviklet et irrationelt afhængighedsforhold af alt, der smager det fjerneste af italiensk nationalkultur og - temperament.

Vi har nu udgivet den første udgave af Finans' nye dagblad. Du kan læse den via din webbrowser her eller i vores spritnye e-avis app til iPhone her eller Android-smartphones her, hvis du er abonnent eller opretter et prøveabonnement, så du kan smage på varen, før du betaler for den.

Jeg har glædet mig til at præsentere Finans' debut som avis for vore betalende abonnenter. Det klassiske avisformat giver travle mennesker noget, som selv det bedst udviklede website har svært ved at matche. Et effektivt overblik over døgnets væsentligste begivenheder. En reflekteret version af virkeligheden, hævet over gule breaking-bjælker og kapløbet om troværdighed på tid.

Forstå mig ret: Jeg elsker den fleksibilitet og den ultrakorte rejse mellem medie og bruger, som de digitale platforme har givet journalistikken. Vi går ikke på kompromis med vores digitale forspring.

Derfor har vi lavet en papirløs avis. En avis uden husstandsomdeling. Men en avis, der kombinerer papirets overblik med digitaliseringens lynhurtige levering.

Vi venter ikke på trykpressen, og derfor kan vi udkomme med en ny udgave allerede kl. 20.30 om aftenen - inden din næste arbejdsdag begynder.

Vi kommer, heller ikke i avisen, til at stryge alle med hårene. Vi tror ikke på følgagtig journalistik. Vi tror på, at vores abonnenter kan omsætte den kritiske, vidende journalistik til noget værdifuldt i netop deres liv.

Med Finans får du en avis, der ikke er sur for en sikkerheds skyld. Vi anerkender i dén grad mennesker, der leverer præstationer udover det sædvanlige, tænker store tanker og inspirerer os andre til at drive det til mere. Men vi tillader os at søge dokumentation for succesen.

Vi baserer vores journalistik på fakta, du kan regne med, og vi bruger vores faglighed til at sortere i nyhedsstrømmen for at ramme den rigtige cocktail af indhold, der giver håb, tyngde, lethed og afdækker kritisable forhold, der gør dansk erhvervsliv ringere, end det har fortjent at være. Vi brænder for erhvervsstoffet, og med denne e-avis gør vi alvor af vores - indrømmet lettere luftige - løfter om, at Finans konstant skal udvikle sig med sine brugere.

Vi investerer i mere indhold til abonnenterne, nye af slagsen såvel som dem, der hele vejen har bakket op om vores mission. Den har fra første dag været at hæve kvaliteten af dansk erhvervsjournalistik – den hurtige, den dybdeborende og den inspirerende.

Finans skal kunne levere journalistik på et niveau, hvor vi ikke blot er et pligtmæssigt redskab i dit arbejdsliv, men en levende guide til det erhvervsliv og den økonomi, som vi gransker hver dag. Vi ved, at det kræver knofedt og omtanke at skrive om og til landets mest veluddannede og kritiske læsere.

Jeg håber, at du vil føle dig velinformeret og i godt selskab med vores journalistik, både på websitet finans.dk, i vore mobile apps og ikke mindst i denne nye avis, som vi fra og med i dag udgiver fem dage om ugen. Du får e-avisen som en integreret del af dit abonnement på Finans uden yderligere beregning.

Ris, ros, inspiration og tip modtages med tak på steen.rosenbak@finans.dk.

God fornøjelse.