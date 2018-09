Finans lancerer i dag en ny avis til erhvervslæserne

Finans investerer igen i kvalitetsjournalistik om og til dansk erhvervsliv og lancerer en ny e-avis til alle abonnenter.

Efter stærk vækst i årets første halvdel udvider erhvervsmediet Finans nu tilbuddet til sine abonnenter og annoncører med en ny e-avis. Allerede i aften kan Finans-abonnenterne se frem til at modtage den første version af avisen, og hente Finans e-avis appen i alle de gængse app stores, Google Play her, Apples appstore her eller via link her.

Avisen udkommer alle hverdage som det første danske dagblad allerede kl. 20.30, og indholdet vil have skarpt fokus på aktuelle solonyheder, features og undersøgende journalistik om dansk og internationalt erhvervsliv.

»Mange af vore abonnenter har udtrykt ønske om at se Finans’ journalistik udfoldet i avisformatet. Vi synes, at de har ret i, at det format stadig kan noget unikt i form af overblik og sortering af nyhedsdøgnet for travle mennesker, og e-avisen bliver en vigtig driver for næste fase af vore vækstambitioner,« siger chefredaktør Steen Rosenbak, Finans.

Den nye e-avis udkommer fem dage om ugen og bliver tilgængelig både i apps og webbrowser for alle erhvervsmediets abonnenter. Der bliver tale om en gennemprioriteret avis, som læserne traditionelt kender formatet, men Finans, der er landets største digitale erhvervsmedie med flere end 100.000 daglige brugere, fravælger trykning og husstandsomdeling:

»Abonnenterne efterspørger ikke mere papir, men mere kvalitetsjournalistik – og de vil hellere modtage den i indbakken end i den fysiske postkasse på hjemadressen, så Finans vil også i fremtiden være et rent, digitalt medie med den agilitet, som det medfører,« siger Steen Rosenbak.

Finans er ejet af JP/Politikens Hus, og herfra er der store forventninger til det nye erhvervsdagblad:

»Finans har med erhvervsjournalistik af høj kvalitet indtaget en stærk position som lønsomt vækstmedie. Med e-avisen tager vi fat på en yderligere manifestering af Finans som et uomgængeligt, dagligt medie for danske erhvervsfolk og en yderligere styrkelse af det brand, som vi har opbygget igennem de seneste godt tre år,« siger Esben Kolind Laustrup, direktør for B2B-området i JP/Politikens Hus.