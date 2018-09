På få år er Odense centrum blevet 73 butikker fattigere, og omsætningen er faldet med 416 mio. kr.

73 butikker færre på seks år. Det er virkeligheden for den centrale del af Odense, hvor butiksdøden stille har sat ind. Det svarer til, at 18 pct. af butikkerne inden for detailhandel i Odense centrum er lukket. Det fremgår af rapporten, Det kommercielle byliv i Odense Kommune, som er udarbejdet af Cowi for By- og Kulturforvaltningen i Fyns største by.

Af de 73 lukkede forretninger er 30 af dem tøjbutikker. Derudover er omsætningen i Odense centrum gået markant tilbage. Fra 2012-2017 faldt omsætningen med 416 mio. kr., og arealet for detailbutikker er formindsket med 37.500 kvadratmeter siden 2011. Det er et fald på 27 pct. Det står i skarp kontrast i Odense SØ, hvor antallet af butikker er steget, og hvor omsætningen i samme periode steg med 499 mio. kr.

Direktør i Odense Cityforening Peter Bøgholm, som repræsenterer en stor del af butikkerne, ser ingen grund til at gå i panik, selvom han kalder forandringen markant og påpeger, at man bør være opmærksom på udviklingen.

»Jeg tror, forklaringen er, at der er sket en massiv udskiftning. Nogle kapitalkæder er forsvundet fra den indre by og er nogle steder erstattet af mindre privatejede butikker med et mindre areal. Og rigtig mange steder, hvor der har ligget detailhandel tidligere, er lokalerne overtaget af cafe- eller restaurationslivet, som jo i den grad er blomstret op i Odense over de seneste tre-fire år,« fortæller han ifølge Fyens.dk.

Siden Odense Kommune begyndte at analysere på detailhandlen i 1998, er antallet af butikker faldet fra 1169 til 910.