Lego tjener stadig færre penge

Legetøjsgiganten er tirsdag morgen kommet med halvårsregnskab.

Den danske legetøjsgigant Lego mener selv, at den er på rette vej efter et udfordrende 2017.

I faste valutaer steg både salget og driftsresultatet i årets første halvdel. Det viser et nyt halvårsegnskab fra Lego.

»Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende. Resultatet er skabt gennem stærk eksekvering i vores markeder og en evne til fortsat innovation,« siger Legos topchef, Niels B. Christiansen, i en pressemeddelelse.

Lego Lego er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund, men Lego har afdelinger over hele verden, og der sælges produkter i mere end 140 lande

Selskabet ejes stadig af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932

Lego startede med at lave snedkerarbejde som trapper, skamler og strygebrætter

Lego begyndte kort efter også at lave trælegetøj

Lego begyndte i 1949 at lave klodser, der kunne sættes sammen

Legoklodsen, som den kendes i dag, blev lanceret i 1958

Koncernen beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring

Med udgangspunkt i den karakteristiske legoklods sælger virksomheden legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale til børn over hele verden

Selskabet omsatte i 2017 for 35 mia. kr. og tjente 7,8 mia. kr. efter skat

I 2004, hvor Lego var i krise, omsatte selskabet for 6,3 mia. kr. og tabte 1,9 mia. kr. efter skat

1. oktober 2017 fik Lego ny direktør i form af Niels B. Christiansen, der tidligere har været administrerende direktør i Danfoss Kilde: Lego

Ser man dog på de finansielle resultater i danske kroner, er sagen en anden. Her faldt omsætningen med 5 pct. til 14,3 mia. kr., mens driftsresultatet faldt med 4 pct. til 4,2 mia. kr. Det er den svagere amerikanske dollar, der påvirker Lego-resultatet negativt i den sammenhæng.

»Samtidig med at vi er opmuntrede over de fremskridt, vi ser, har vi mere at gøre, og det kommer til at tage tid, før vi vender tilbage til en bæredygtig vækst,« siger Niels B. Christiansen.

Salget i etablerede markeder var stabilt for Lego i de første seks måneder af 2018. Dog faldt omsætningen en smule i Nordamerika, delvist som følge af ændringer i detailhandlen.

»Vi er især tilfredse med vores resultater i lyset af de udfordringer, forandringerne i detailhandlen - herunder lukningen af Toys R Us i USA, Storbritannien og Australien - medfører,« siger Niels B. Christiansen.

Da Lego præsenterede sit halvårsregnskab på samme tid i 2017, var det med nyheden om en større spareplan, der skulle skære op mod 1.400 stillinger væk på verdensplan.

I det nye halvårsregnskab fremgår det, at besparelserne fra organisationstilpasningen er blevet brugt på investering i produkter og oplevelser.

Lego kan desuden fortælle, at den i løbet af 2018 og 2019 vil åbne to flagskibsbutikker i Kina i henholdsvis Shanghai og Beijing.