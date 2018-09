Modemillardærs tøjmærke rykker tilbage til start

Det største mærke i Bestseller-koncernen jagter ny vækst gennem øget fokus på den oprindelige kerneforretning, nemlig jeans til mænd i mange lande.

Tøjmærket Jack & Jones, som indgår i den danske modegigant Bestseller, vender tilbage til udgangspunktet. I hvert fald vil mærket, der fokuserer på herretøj, satse endnu mere på at være kendt for jeans.

Jack & Jones regnes for det største mærke i Bestseller-koncernen og et af de førende i Europa inden for herretøj. Bestseller ejes og ledes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Koncernen rummer samlet 20 modemærker og omsatte i det seneste offentliggjorte regnskabsår for 23,5 mia. kr. Koncernen har både egne butikker – ca. 2.700 i 38 lande – men leverer desuden tøj til 15.000 engroskunder i 70 lande.

Koncernen Bestseller er en familieejet dansk modevirksomhed med hovedsæde i Brande. Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker - bl. a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har aktuelt ca. 2.700 butikker i 38 lande. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber - bl. a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 6.300 butikker rundt om i 300 kinesiske byer. Indgår ikke i det danske regnskab.

Jack & Jones med 1.000 butikker har det seneste års tid været gennem en fase med omstruktureringer og nedskæringer som led i en ny strategi. Jack & Jones rummer også en række undermærker. Som led i den nye plan, der skal sikre langsigtet vækst, er der netop præsenteret en ny identitet for mærket.

»Vi har siden i fjor udarbejdet en ny strategisk retning for vores brand. Vi ønsker at gå tilbage til kerneforretningen og fokusere på det, som vi gør bedst, nemlig jeanswear,« udtaler brand direktør Anders Gam i Jack & Jones i en pressemeddelelse om ændringerne.

Denim skal derfor køre igennem i mærkets image - både i de fysiske butikker og andre salgskanaler. Jack & Jones´ 1.000 butikker rundt om i en lang række lande skal derfor over en periode omdannes efter det.

»Lancering af en ny visuel identitet er grundlaget for vores langsigtede vækstplan. Vi vil udvikle vores forretning, og gøre det på flere parametre i de kommende år, siger Anders Gam.

Han peger på, at Jack & Jones samtidig har valgt også at lancere tøj til drenge i alderen 8-16 år samt kollektioner i såkaldt plussize - store mænd.

Den samlede Bestseller-koncern offentliggør først sidst på året tal for udviklingen i 2017/18. Regionsdirektør Lars Pedersen, som har ansvaret for koncernens samlede salg på de vigtige markeder i Nordeuropa, har dog for kort tid sagt til Finans, at der er er vækst i alle dele af hans forretning.