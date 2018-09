Chok-afgørelse: Lummer sms til jobansøger er sexchikane

Må man som arbejdsgiver råflirte med en jobansøger i en sms og invitere hende ud på middag? Ja, det må man da. Hvis man er villig til at betale 12.500 kr. i bøde for sexchikane.

»I really would love to have u in my coffeeshop, cuz u have very amazing appeance..»

Sådan kan man også ansætte en ny medarbejder i sin café. Eller det troede i hvert fald en åbenlyst kælen caféejer, der havde modtaget en jobansøgning fra en kvinde, han i den grad godt kunne lide udseendet af.

Han fulgte sin lumre sms og efterfølgende mail op med en middagsinvitation, men det var faktisk jobbet, hun ville have - ikke caféejeren.

Derfor endte sagen for Ligebehandlingsnævnet, og derfor endte caféejeren med en bøde på 12.500 kr., som klageren skal have i kompensation.

Det fremgår af afgørelsen fra nævnet.

Sagen begyndte ellers sobert nok med et jobopslag om en deltidsmedarbejder til cafeen, og ansøgerne skulle medsende et foto.

Det gjorde kvinden også, og samme dag kvitterer caféejeren med en sms: »hej...thank you for ur application.. u really look amazing,« skrev den begejstrede cafeejer.

Kvinden fandt det ikke passende alene at få at vide, at hun så fantastisk ud, så hun reagerede ikke på sms’en.

Dagen efter kommer så mailen, hvor cafeejeren uddyber sin mening om hendes udseende og erklærer, at han gerne vil have hende i cafeen - og spørger på engelsk om hun bliver sur, hvis han inviterer hende ud på en god middag.

For en ordens skyld sendte caféejeren også et foto af sig selv.

Hun blev faktisk sur - og indbragte ham for ligebehandlingsnævnet, der giver hende medhold.

»Chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor forbudt. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima,« forklarer nævnet i afgørelsen.

Den kan caféejeren så skrive under på i stedet for ansættelseskontrakten.