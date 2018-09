Massefyringerne starter i DR: I dag har cheferne stået for skud

Der er taget hul på det, der kan blive den største fyringsrunde i årtier i DR. I dag har cheferne fået besked på, om de er opsagt, eller om de slipper for en fyreseddel.

Danmarks Radio går ind i en turbulent periode med massefyringer og store omvæltninger.

Den politiske besparelse på DR på 20 pct. frem mod 2023 får nemlig allerede konsekvenser for medarbejderne i denne uge. I dag har DR luget ud i antallet af chefer og ledere, og det bliver den første fyringsrunde af flere i DR den kommende tid.

Over for Journalisten bekræfter DR’s kommunikationschef Lasse Bastkjær Jensen dagens cheffyringer.

»Jeg kan bekræfte, at der har været afholdt sindesamtaler med et antal chefer i DR i dag. Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette. Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR,« skriver han i en mail til Journalisten.

Ifølge Finans’ kilder bliver DR’s medarbejdere en af de kommende dage indkaldt til stormøde, hvor den nye public service-aftale bliver præsenteret. Herefter begynder de varslede fyringer blandt medarbejderne.

Allerede i sidste uge blev flere i DR’s HR-afdeling afskediget, erfarer Finans.

Regeringen og Dansk Folkeparti landede i fredags public service-kontrakten for de kommende fire år. Den fastsætter en ramme for DR’s publicistiske opgave, og hvad DR skal prioritere. Med et indhug i DR’s budget på over 700 mio. kr. frem mod 2023 skal DR-ledelsen - inden for rammen af den nye public service-kontrakt - finde ud af, hvad der skal nedlægges, og hvor der skal fyres.

Det forventes, at Kulturministeriet præsenterer public service-kontrakten tirsdag eller onsdag. Kort efter vil DR-ledelsen indkalde medarbejderne til et stormøde, hvor den nye strategi og spareplan for DR bliver fremlagt.

I medieaftalen fra før sommerferien blev det dog fastlagt, at DR maksimalt må drive fire flow tv-kanaler. Som DR tidligere har bebudet, er der derfor lagt op til, at DR Ultra og DR3 bliver omlagt til digitale kanaler.

Det er endnu uvist, hvor mange medarbejdere som skal afskediges i DR. Men allerede i sidste uge fik medarbejderne mulighed for at søge om frivillige fratrædelser.