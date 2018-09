Bilforhandlerne kan selv fastsætte værdien af de biler, de eksporterer til udlandet. Det fører til snyd.

Danske bilfirmaer snyder med registreringsafgiften på brugte biler i så stort et omfang, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu griber ind.

Ministeren vil kigge den såkaldte selvanmelderordning efter i sømmene og er samtidig parat til at stramme lovgivningen. Desuden sætter Motorstyrelsen gang i en række initiativer, der skal nedbringe snyderiet.

»Vi har indikationer på, at nogle bilforhandlere derude forsøger at omgå reglerne. Derfor skruer vi op for indsatsen og vil slå hårdere ned på virksomheder, der systematisk ikke administrerer inden for reglerne,« udtaler direktør i Motorstyrelsen, Jens Otto Størup, i en pressemeddelelse.

5 initiativer ifm. selvanmelderordningen Hårdere kurs over for selvanmeldere. Motorstyrelsen skærper linjen over for selvanmeldere, der ikke holder sig inden for ordningens rammer. Brugen af advarsler øges, og hvis det er nødvendigt, fratages virksomheden adgang og ret til at være selvanmelder.

Motorstyrelsen skærper linjen over for selvanmeldere, der ikke holder sig inden for ordningens rammer. Brugen af advarsler øges, og hvis det er nødvendigt, fratages virksomheden adgang og ret til at være selvanmelder. Kontroltryk på 10 pct. og alle biler indkaldes til toldsyn. Alle biler – også biler under 10 år – indkaldes i en periode til et såkaldt toldsyn, indtil den lovbestemte grænse om årlig indkaldelse af op til en tredjedel af disse køretøjer nås. I 2018 er målsætningen at gennemføre pristjek af 10 procent af alle køretøjer i ordningen. Det er i skattemæssig sammenhæng et meget markant kontroltryk.

Alle biler – også biler under 10 år – indkaldes i en periode til et såkaldt toldsyn, indtil den lovbestemte grænse om årlig indkaldelse af op til en tredjedel af disse køretøjer nås. I 2018 er målsætningen at gennemføre pristjek af 10 procent af alle køretøjer i ordningen. Det er i skattemæssig sammenhæng et meget markant kontroltryk. Nyt myndighedssamarbejde. Et nyt myndighedssamarbejde med deltagelse fra Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen skal se på, om kvaliteten af de toldsyn, som foregår i synshallerne, kan forbedres. Det skal ses i lyset af, at mange af de køretøjer, som får udbetalt eksportgodtgørelse, skal igennem et toldsyn, før der kan udbetales godtgørelse.

Et nyt myndighedssamarbejde med deltagelse fra Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen skal se på, om kvaliteten af de toldsyn, som foregår i synshallerne, kan forbedres. Det skal ses i lyset af, at mange af de køretøjer, som får udbetalt eksportgodtgørelse, skal igennem et toldsyn, før der kan udbetales godtgørelse. Strammere lovgivning giver mulighed for at nægte virksomheder adgang til ordningen. Regeringen vil tage initiativ til at skærpe sanktionerne markant over for de virksomheder, der forsøger at svindle.Skatteministeren vil samtidig ved Folketingets åbning fremsættes et lovforslag, der bl.a. indeholder tiltag, der giver bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge ordningen. Det skal supplere den skærpelse af betingelserne for at få adgang til ordningen, som et flertal i Folketinget aftalte sidste år ifm. aftale om ”Omlægning af bilafgifterne”.

Regeringen vil tage initiativ til at skærpe sanktionerne markant over for de virksomheder, der forsøger at svindle.Skatteministeren vil samtidig ved Folketingets åbning fremsættes et lovforslag, der bl.a. indeholder tiltag, der giver bedre mulighed for at nægte, at virksomheder kan blive registreret og godkendt til at bruge ordningen. Det skal supplere den skærpelse af betingelserne for at få adgang til ordningen, som et flertal i Folketinget aftalte sidste år ifm. aftale om ”Omlægning af bilafgifterne”. Selvanmelderordningen kigges efter i sømmene. Skatteministeren har bedt Skatteministeriet og Motorstyrelsen se grundigt på, om selvanmelderordningen fortsat skal eksistere i sin nuværende form. I den forbindelse indhentes input fra repræsentanter fra bilbranchen. Kilde: Skatteministeriet. Kilde: Skatteministeriet.

Finans har tidligere afdækket, hvordan nogle bilforhandlere værdisætter brugte biler til eksport til væsentligt højere priser, end de reelt er værd. Bilforhandlerne kan, på grund af den såkaldte selvanmelderordning, selv fastsætte værdien af de biler, de eksporterer til udlandet.

Og ved at skrue prisen op får bilfirmaerne mere tilbage af Skat i såkaldt eksportgodtgørelse. I 2016 blev der afsløret snyd for 36,6 mio. kr. Det svarer til over 14.000 kr. for hver eneste bil, der blev kontrolleret i 2016.

Skatteminister Karsten Lauritzen har nu bedt Skatteministeriet og den nye Motorstyrelsen om at se grundigt på, hvorvidt selvanmelderordningen skal fortsætte i sin nuværende form, eller om ordningen skal ændres eller afskaffes.

»Det er afgørende, at Motorstyrelsen trækker en tydelig streg i sandet over for de brodne kar, der forsøger at omgå reglerne. Samtidig vil jeg have undersøgt, om det fortsat giver mening at holde fast i ordningen. Vi skal have et klart billede af, om der er tale om enkelte brodne kar, der forsøger at misbruge ordningen, eller om vi står med et generelt problem,« udtaler skatteministeren.

DR-programmet 'Kontant' har også sat fokus på problemet i et nyt program. Her blev en brugt Saab fra 1999 indberettet til en værdi på 75.000 kr. hos Skat, hvorefter eksportøren fik udbetalt 32.000 kr. i eksportgodtgørelse.

To eksperter har efterfølgende vurderet bilens reelle værdi til 21.500 kr. Det betyder, at eksportøren kun skulle have udbetalt 3.465 kr. i eksportgodtgørelse, skriver DR.

Selvanmelderordningen blev indført i 2006. Før da blev alle biler, som skulle eksporteres, kontrolleret af Skats egne vurderingsfolk.